L’événement Apple en octobre apportera de nouveaux iPad et Mac

Quiconque a suivi le calendrier des lancements de produits Apple au cours des dernières années sait que la société organise généralement quatre événements de lancement distincts chaque année. Ces événements sont répartis sur l’ensemble de l’année civile et ciblent différents segments de produits. Cette année, jusqu’en septembre 2022, nous avons assisté à trois événements Apple, à commencer par l’événement de printemps de la société intitulé « Peak Performance », qui s’est tenu le 8 mars.

Le premier événement 2022 d’Apple a vu l’annonce de quatre nouveaux produits — l’iPhone SE, l’iPad Air, le Mac Studio et le Studio Display. Un peu plus d’un mois plus tard, lors de la WWDC 2022, Apple a annoncé le nouveau processeur M2 et les deux premiers produits basés sur cette puce — le MacBook Air M2 et le MacBook Pro M2. En outre, la WWDC 2022 a également servi de plateforme de lancement pour iOS 16 et iPadOS 16.

L’événement le plus récent d’Apple — qui s’est tenu il y a moins d’une semaine — a vu la société annoncer la prochaine génération d’iPhone. Outre la série d’iPhone 14, l’événement « Far Out » a également vu l’annonce de l’Apple Watch Series 8, de la seconde génération d’Apple AirPods Pro et d’une toute nouvelle smartwatch destinée aux professionnels des sports extrêmes extra-robustes — l’Apple Watch Ultra.

Si l’on se fie aux précédents historiques, il y a de fortes chances qu’Apple puisse organiser un autre événement avant la fin de l’année 2022. Cet événement final pour 2022 — qui se tiendra probablement en octobre — verra probablement le lancement d’une gamme rafraîchie d’iPad et d’appareils macOS.

Ayant déjà annoncé les quelques premiers produits basés sur la nouvelle puce M2, Apple profitera probablement de l’événement d’octobre pour élargir son portefeuille de produits basés sur la puce Apple M2.

Beaucoup de produits basés sur la puce Apple M2

Selon l’analyste Mark Gurman de Bloomberg, Apple pourrait annoncer une poignée de modèles d’iPad Pro, tous équipés de la puce M2, lors de l’événement d’octobre. Outre la nouvelle puce M2, ces modèles pourraient également être lancés avec la prise en charge de la recharge sans fil MagSafe. Il a également été question que les nouveaux modes iPad Pro obtiennent de nouveaux connecteurs à quatre broches sur les bords supérieur et inférieur de l’appareil.

En plus de ces modèles d’iPad Pro, l’événement pourrait également voir le lancement d’un iPad de 10e génération redessiné. Selon les rumeurs, ce modèle serait doté d’un écran plus grand de 10,5 pouces, d’un châssis à bords plats et d’une bosse proéminente pour la caméra. Ce nouvel iPad d’entrée de gamme sera probablement équipé de la puce A14 Bionic d’Apple.

Outre les nouveaux iPad, l’événement d’octobre 2022 verra probablement le lancement de plusieurs produits Mac basés sur la technologie M2. Selon Gurman, ces produits pourraient inclure des variantes M2 rafraîchies des modèles Mac Mini, Macbook Pro et Mac Pro. Il est fort probable que le Mac Pro équipé de la technologie M2 soit annoncé lors de l’événement d’octobre, étant donné qu’Apple a déjà annoncé ce produit lors de l’événement de mars 2022. En plus des iPad et Mac rafraîchis, il y a des rumeurs selon lesquelles Apple annoncerait un modèle Apple TV avec une puce A14 lors de l’événement d’octobre 2022.