Tout ce qui a été annoncé lors du State of Play de septembre : Tekken 8, God of War : Ragnarok, etc.

Sony présente tous les deux mois un nouveau showcase qui met en avant les titres à venir sur les plateformes PlayStation. Alors que les fans espéraient un véritable PlayStation Showcase ce mois-ci, les présentations State of Play ayant eu lieu en mars et en juin, Sony a décidé d’organiser un autre State of Play le 13 septembre, avant le Tokyo Game Show, pour mettre en avant les jeux à venir sur PS4, PS5 et PlayStation VR2.

Comme le State of Play de juin avait présenté des jeux tels que Street Fighter 6, Final Fantasy XVI et le remake de Resident Evil 4, cette présentation avait de quoi être à la hauteur.

Bien qu’elle n’ait pas été aussi impressionnante, avec une durée de 20 minutes et 10 jeux, chaque titre présenté avait l’air intrigant à sa manière. Nous avons notamment eu droit à un aperçu du prochain jeu Tekken et à une bande-annonce passionnante de God of War : Ragnarok avant sa sortie en novembre. Voici toutes les annonces faites par PlayStation lors du State of Play de septembre 2022.

Tekken 8 annoncé pour la PS5

Après un rapide coup d’œil sur le visage de Kazuya, présenté comme un teasing sur l’avenir de la série Tekken lors du tournoi de jeux de combat Evo, nous avons enfin un aperçu complet de Tekken 8. Ce State of Play permet de jeter un d’œil complet sur les visuels et nous donne un aperçu du gameplay que nous pouvons attendre de la suite tant attendue de l’éternel Tekken 7.

Le nouveau trailer de Tekken 8 nous emmène dans un champ aride où Jin Kazama et son père maléfique, Kazuya Mishima, poursuivent leur combat sans fin. L’action passe directement d’une scène cinématique au gameplay alors que nous voyons les deux s’affronter.

Un changement immédiatement perceptible par rapport au passé de Tekken est le travail de la caméra. Les choses sont un peu plus en arrière, et le champ de bataille est beaucoup plus présent, avec des tonnes de pluie et d’autres effets météorologiques en arrière-plan. À part cela, il s’agit toujours du même gameplay de combat Tekken que nous connaissons et aimons tous. Cependant, il semble que les super-arts appelés Rage Moves, introduits dans Tekken 7, fassent leur réapparition dans le jeu.

Si l’intégralité du gameplay réel semble aussi cinématographique qu’une scène coupée, Sony a confirmé que le clip est un rendu en temps réel capturé sur la PlayStation 5.

La bande-annonce se termine par un seul logo PlayStation 5. On ignore si cela signifie que le jeu est exclusif à la PlayStation 5 ou s’il abandonne simplement la dernière génération de consoles pour les Series X|S et la PS5. Aucune date de sortie ou fenêtre de lancement n’a encore été annoncée pour ce titre en développement.

God of War: Ragnarok, nouveau trailer et une DualSense exclusive

Pour clôturer le PlayStation State of Play, nous avons eu droit à un nouvel aperçu de God of War : Ragnarok, ainsi qu’à la révélation d’une manette spéciale qui sortira en même temps que le jeu.

L’édition spéciale de la manette PS5 DualSense de Sony Santa Monica Studios pour God of War : Ragnarok est bleue et blanche, avec deux sigles gravés sur le pavé tactile. Il s’agit de la première manette DualSense spéciale de ce type produite par Sony, et elle sort avant la manette DualSense Edge personnalisable présentée lors de la Gamescom Opening Night Live 2022. Comme l’a écrit le studio sur le PlayStation Blog, la manette DualSense arbore un design bleu et blanc inspiré de Midgard, le monde mythique des dieux nordiques. Le pavé tactile est gravé du sigle de l’ours et du loup pour représenter la relation entre Kratos et Atreus, ainsi que leurs personnalités.

Après cela, nous avons eu droit à un nouveau trailer narratif pour God of War : Ragnarok qui donne un aperçu plus approfondi des menaces auxquelles Kratos et Atreus seront confrontés et des zones qu’ils exploreront. Dans la nouvelle bande-annonce, Tyr s’interroge sur les véritables motivations de Kratos, et Atreus raconte que tout le monde garde des secrets pour diverses raisons, l’une d’entre elles étant de protéger les personnes qu’ils aiment. Cela semble être le cas lorsque Kratos demande à Atreus ce qu’il lui cache, ce à quoi il répond : « Je ne peux pas en parler. Mais j’ai juste besoin que tu me fasses confiance ». Pendant tout ce temps, ils se demandent tous les deux s’ils doivent faire les choses auxquelles ils sont destinés ou ce qu’ils pensent être nécessaire pour empêcher la menace de Ragnarok de détruire le monde.

God of War: Ragnarok sortira le 9 novembre.

Like a Dragon Ishin ! arrive enfin en Occident avec un remake

Rya Ga Gotoku : Ishin va bénéficier d’un remake complet. Ce jeu est sorti sur PS3 et PS4 au début des années 2010, mais n’est jamais arrivé en Amérique du Nord ou en Europe, car la série Yakuza n’était pas encore populaire en Occident à l’époque. Il s’intitule désormais Like a Dragon : Ishin !, remodelé avec Unreal Engine 4, et sortira sur PS4 et PS5 en février 2023.

Rise of the Ronin est un nouveau RPG d’action

Sony et Team Ninja de Koei Tecmo s’associent pour créer un nouveau jeu, Rise of the Ronin. Situé à la fin du 19e siècle, vous incarnerez un ronin qui est « un guerrier lié à aucun maître et libre de faire ses propres choix », selon l’article du blog PlayStation. Dans les quelques aperçus de gameplay que nous avons eus dans la bande-annonce, Ronin ressemblait à un mélange de Ghost of Tsushima et d’Assassin’s Creed, ce qui me semble être une combinaison gagnante. Le jeu sortira en 2024 en exclusivité sur la console PS5.

Le PSVR2 reçoit un titre Star Wars et un jeu de plateau fantastique

Sony a présenté deux nouveaux jeux destinés au PSVR2 : Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge Enhanced Edition et le jeu de plateau fantastique Demeo. Tous deux feront leurs débuts l’année prochaine.

L’héritage de Poudlard aura une quête exclusive à la PlayStation

Sony a diffusé une courte bande-annonce de L’héritage de Poudlard, le nouveau titre préquel de Harry Potter, et a révélé que si vous vous procurez la version PlayStation du jeu, vous aurez accès à une quête exclusive intitulée La boutique hantée à Pré-au-Lard. Cette quête sera exclusive pendant un an. L’héritage de Poudlard sortira donc le 10 février 2023, après un récent report.

Tout le reste