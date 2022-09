Votre Apple Watch peut désormais télécharger watchOS 9

Les Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2022 et Apple Watch Ultra ont toutes été dévoilées la semaine dernière. Heureusement, si vous avez déjà une Apple Watch (prise en charge), il y a une nouvelle mise à jour logicielle en cours de déploiement avec certaines des fonctionnalités des nouveaux modèles.

Apple a publié watchOS 9, la dernière mise à jour majeure du système d’exploitation qui alimente la série d’Apple Watch. L’un des plus grands changements est que watchOS 9 ne prend pas en charge l’Apple Watch Series 3, donc après tant d’années, cet appareil est finalement délaissé.

Elle introduit quatre nouveaux cadrans de montre — Lunaire (une vue de calendrier avec la Lune), Récréation (un design artistique), Mégalopole (un cadran de montre classique dont le style change à mesure que l’on tourne la Digital Crown), et Astronomie (avec une carte des étoiles et des données actuelles sur les nuages). Apple a également mis à jour de nombreux cadrans de montres plus anciens avec de nouvelles options de couleur de fond et la prise en charge de complications modernes, et les visages de montres Nike sont désormais disponibles sur tous les modèles d’Apple Watch.

En plus des nouveaux cadrans de montre, watchOS 9 comprend également un tout nouveau mode de sommeil qui fournit aux utilisateurs plus d’informations sur la façon dont ils dorment.

« Le suivi du sommeil sous watchOS 9 est encore plus détaillé avec l’introduction des phases de sommeil. Grâce aux signaux émis par l’accéléromètre et au capteur de fréquence cardiaque, l’Apple Watch est en mesure de détecter si les utilisateurs sont en phase de sommeil paradoxal, léger ou profond. Les utilisateurs pourront consulter les données relatives aux phases de sommeil dans l’app Sommeil sur l’Apple Watch et auront accès à des informations plus détaillées, comme le temps de sommeil, ainsi qu’à des données supplémentaires, comme la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire, dans les tableaux de comparaison du sommeil au sein de l’app Santé sur l’iPhone », explique Apple.

Améliorations de l’entraînement

La nouvelle mise à jour introduit également le mode faible consommation, qui désactive ou limite certaines fonctions pour économiser la batterie, comme le suivi de la fréquence cardiaque en arrière-plan et le mode Always-On Display. Cependant, le suivi des activités et la détection des chutes fonctionnent toujours lorsque le mode faible consommation est activé.

Les notifications ont également été mises à jour dans watchOS 9 « pour être moins interruptives tout en restant impactantes », selon Apple. Il y a beaucoup d’autres petits changements, comme de nouvelles métriques pour la course à pied, une application Boussole redessinée, des données historiques pour les lectures de fibrillation auriculaire, et une mise à jour du suivi et des rappels de médicaments.

La mise à jour est disponible pour les Apple Watch Series 4 et plus récentes, ainsi que pour tous les modèles Apple Watch SE. Elle devrait également être préinstallée sur les nouveaux modèles lorsqu’ils seront livrés. Si vous n’avez pas encore reçu de notification, vous pouvez vérifier manuellement si des mises à jour sont disponibles.