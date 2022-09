Test de la Polar Pacer Pro : la meilleure smartwatch pour les coureurs soucieux de leurs performances

La Polar Pacer Pro est une montre multisports qui rejoint le modèle Pacer, moins cher, en tant qu’option fermement destinée aux coureurs. Elle offre des fonctions de navigation, des mesures telles que la puissance de course, et les riches informations de Polar sur l’entraînement dans un design fin et léger.

Le prix de 299 euros de la Pacer Pro la place dans la lignée de la Forerunner 245 de Garmin, ce qui en fait l’option idéale pour ceux qui recherchent une montre qui va au-delà de l’essentiel, mais qui ne veulent pas payer le prix fort pour les montres haut de gamme Vantage et Grit X de Polar.

Si l’on considère ce prix et le niveau de fonctionnalités que Polar promet ici, la Pro a toutes les caractéristiques d’une excellente montre de sport de milieu de gamme.

Dans la boîte de la Pacer Pro on retrouve :

‎Polar Pacer Pro taille M-L

Bracelet supplémentaire en taille S

Adaptateurs pour des bracelets standard de 20 mm

Câble de charge USB

Guide de démarrage

Note d’information

Polar Pacer Pro : design

Le design de la Pacer Pro s’inspire clairement de celui des montres de la série Vantage V de la marque, avec un look circulaire analogue et une série de boutons physiques agréables à saisir disposés autour de l’écran.

Il s’agit d’un boîtier en plastique de 45 mm avec une bague en aluminium de 11,5 mm d’épaisseur et, avec le bracelet, l’appareil ne pèse que 41 g. Elle est disponible avec un bracelet gris, blanc, bleu ou marron. Si vous aimez les montres de sport légères et minces, c’est exactement ce que vous obtenez ici. Elle est également étanche à l’eau jusqu’à une profondeur de 50 mètres, ce qui signifie qu’elle peut aussi être utilisée pour la natation.

Les bracelets de 20 mm qui maintiennent ce boîtier sont interchangeables, mais il s’agit d’une configuration propriétaire, ce qui signifie que vous devez vous en tenir aux bracelets Polar. Le bracelet s’est avéré confortable, même si j’ai trouvé qu’il retenait l’humidité en le portant pendant de longues périodes.

Pas d’écran tactile

Il n’y a pas d’écran tactile ici, ce qui n’est pas rédhibitoire à mon avis, mais il a toutes les caractéristiques des autres écrans Polar. Il s’agit d’un écran de 1,2 pouce, d’une résolution de 240 x 240 pixels, de type Memory In Pixel, avec un verre Gorilla Glass pour offrir un certain degré de protection. Bien qu’il s’agisse d’une dalle couleur offrant des angles de vision élevés en cas de forte luminosité, elle est loin d’être aussi visuel qu’un écran OLED ou LCD.

Le bon côté des choses, c’est que Polar a renforcé le processeur de la Pacer Pro, ce qui signifie que la navigation sur les écrans est loin d’être aussi lente que sur les montres Vantage, Grit X et Ignite. Cependant, ce qui est décevant, c’est que le contour noir de la lunette est grand et grignote vraiment la potentielle surface d’écran.

À l’arrière de l’appareil, vous trouverez la technologie de capteur optique de fréquence cardiaque Precision Prime de Polar et le point de charge, qui permet à Polar de s’éloigner du support en forme de disque des montres Vantage, Grit X et Ignite, pour quelque chose qui n’est pas nécessairement une meilleure façon de charger, mais qui est néanmoins plus petit.

Polar Pacer Pro : suivi sportif

La Pacer Pro offre beaucoup de choses grâce à sa forme compacte. Vous pouvez profiter de nombreux modes sportifs, d’un grand nombre de mesures et des fonctions intelligentes de Polar en matière de coaching, d’entraînement et d’analyse. Elle apporte également certains des meilleurs ajouts logiciels de Polar de ces dernières années, notamment les suggestions d’entraînement FitSpark, les rappels de ravitaillement FuelWise (qui ont fait leurs débuts sur la montre d’extérieur Grit X) et la puissance de course au poignet, une mesure des performances qui nécessite un certain temps d’adaptation pour en tirer le meilleur parti.

L’expérience de suivi, d’entraînement et d’analyse de vos séances est solide dans l’ensemble, et si vous voulez une montre de sport qui couvre les principales bases, la Polar Pacer Pro fait du bon travail.

Appuyez sur le bouton inférieur situé sur le côté gauche du boîtier pour accéder au mode de suivi, qui comprend des profils pour des activités telles que la course à pied, le vélo de montagne, la natation en piscine, la randonnée, et il existe également un mode triathlon. Vous pouvez ajouter d’autres profils à partir de l’application Polar Flow sur mobile, qui peut vous fournir un grand nombre de données. Il est donc utile de prendre le temps de vous familiariser avec la plateforme pour vous assurer que vous tirez le meilleur parti de la Pacer Pro.

Pour la course à pied, l’appareil prend en charge les systèmes satellitaires GPS, Glonass, Galileo et QZSS, avec une technologie GPS assistée pour accélérer l’obtention d’un signal fixe. J’ai toujours trouvé que j’attendais plus longtemps que je ne l’aurais souhaité pour obtenir ce signal, mais quand il s’est verrouillé, les données étaient bonnes dans l’ensemble. Je l’ai comparé principalement à la montre Epix de Garmin, très précise, et bien que les mesures telles que le suivi de la distance et l’allure moyenne ne correspondent pas tout à fait, elles sont suffisamment proches pour estimer que la Pacer Pro est fiable.

Des données de fréquence très précises

La technologie de capteur de fréquence cardiaque Precision Prime de Polar offre certaines des meilleures données de fréquence cardiaque au poignet pour l’exercice, mais elle a du mal à suivre les pics et les chutes soudaines de la fréquence cardiaque pendant les entraînements à haute intensité. Polar recommande de coupler l’appareil avec l’une de ses sangles thoraciques de référence pour y remédier ; mais pour des courses et des entraînements réguliers, les données étaient très bonnes par rapport à un capteur thoracique.

Il est également intéressant de retrouver deux fonctions qui sont apparues pour la première fois sur les montres Polar plus onéreuses. La première est FuelWise, qui est utile pour ceux qui courent ou s’entraînent pendant des heures, voire des jours, afin de mieux évaluer quand et dans quelle mesure ils doivent faire le plein d’énergie pour arriver à la fin de la séance.

Polar prend également en charge la cartographie et la navigation, vous permettant de télécharger des itinéraires depuis l’application tierce Komoot. De plus, une fonction utile de retour au point de départ est également disponible. L’expérience de cartographie est assez basique ; vous devrez vous procurer Komoot pour tirer le meilleur parti de cette assistance.

Une analyse poussée et un coaching personnalisé

Là où Polar commence vraiment à se démarquer de la concurrence, c’est avec le niveau d’analyse et les fonctions de coaching proposées. Cela va même jusqu’au suivi du sommeil, pour vous aider à prêter plus d’attention à ce temps de récupération si important.

Les fonctions Training Load Pro et Cardio Load de Polar vous permettent de mieux déterminer quand vous devez vous entraîner pour atteindre vos périodes d’entraînement optimales. En vous plongeant dans les entraînements individuels, vous verrez également les scores de l’indice de course et une ventilation des sources d’énergie utilisées pour alimenter les entraînements grâce aux données de fréquence cardiaque.

Polar ajoute maintenant un moyen d’évaluer le niveau de forme physique actuel, spécifiquement destiné aux personnes qui découvrent l’exercice et la course à pied. Pour réussir le test d’évaluation de votre forme aérobie actuelle, vous devez marcher régulièrement en maintenant votre fréquence cardiaque au-dessus de 124 bpm.

Polar Pacer Pro : le mode smartwatch

Le Pacer Pro est également un tracker d’activité et un capteur de sommeil, mais le comptage des pas n’est pas aussi prioritaire que les riches statistiques de Polar sur le sommeil, qui, selon moi, offrent les données les plus précises sur le sommeil depuis le poignet. Il s’agit notamment de ses informations sur la recharge nocturne, qui sont conçues pour informer les temps d’entraînement en fonction de la qualité du sommeil et de la façon dont votre système nerveux autonome (SNA) se calme pendant les premières heures de ce temps de sommeil suivi.

En ce qui concerne la smartwatch, il y a encore du travail à faire. Polar propose des notifications, la possibilité de consulter les prévisions météorologiques, de changer les cadrans de montre, d’accéder aux commandes de musique pendant et en dehors de l’entraînement, et vous pouvez activer un mode « Ne pas déranger » pour les moments où vous ne voulez pas être distrait.

Toutes les notifications doivent être consultées à partir d’un menu dédié, et si l’amélioration des performances rend les commandes musicales moins pénibles à utiliser, c’est le genre de fonctionnalité pour laquelle des commandes sur l’écran tactile auraient été les bienvenues. C’est pratique de pouvoir y accéder pendant les séances d’entraînement.

Polar Pacer Pro : autonomie

La Pacer Pro est équipée d’une batterie d’une capacité de 265 mAh qui, selon Polar, peut assurer jusqu’à 7 jours d’autonomie sur une seule charge, ce qui est le minimum que j’attendrais d’une montre de sport à ce prix.

Pour ce qui est du suivi, vous pouvez compter sur 35 heures d’utilisation du GPS, et 100 heures en mode d’entraînement Power Save de Polar. Ce dernier ajuste la cadence d’enregistrement du GPS et désactive le suivi de la fréquence cardiaque lorsque vous passez en mode suivi.

Lorsque vous prenez en compte les fonctions disponibles, qu’il s’agisse du suivi toute la journée, des fonctions de la smartwatch et de l’utilisation régulière du GPS, l’autonomie de la batterie est beaucoup plus proche de 5 jours en moyenne. Bien qu’il soit possible de voir la Pacer Pro atteindre les 7 jours, dans mon expérience, cela a été moins.

Étonnamment, le coupable numéro un de la décharge de la batterie ne semble pas être le suivi de vos séances d’entraînement. Les plus grosses baisses semblent être le résultat des riches fonctions de suivi du sommeil de Polar et de ces mesures de recharge nocturne — et il est dommage qu’il n’y ait pas d’option pour désactiver cette option.

Polar Pacer Pro : verdict

La Polar Pacer Pro est une excellente montre de course à pied qui résiste au test des modèles de fitness analogues. Elle n’est pas conçue pour le suivi de la santé, mais vous pouvez certainement partir du principe que de bonnes habitudes de course à pied vous permettront de garder un cœur fort et de réduire le stress.

En proposant des données d’entraînement complètes, accessibles, complémentaires et généralement précises, Polar met à mal la série Garmin Forerunner avec la Pacer Pro. La question de savoir si l’une est meilleure que l’autre est un sujet de discussion pour une autre fois, mais il suffit de dire que vous ne subirez pas de déclassement si vous décidez de changer.