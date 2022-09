Il semble que certains ne recevront pas le nouvel iPhone 14 le 16 septembre

En tout état de cause, l’iPhone 14 n’arrivera pas plus tôt que prévu. Il y a fort à parier que beaucoup ont attendu longtemps l’iPhone 14. Ces deux derniers jours seront sans aucun doute difficiles, mais cela devrait valoir la peine au final.

Il convient de noter que l’iPhone 14 Plus devait arriver, par conception, un peu plus tard. Mais l’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max étaient tous censés être disponibles le 16 septembre. Apple affiche toujours cette date sur son site Web.

Apple raconte (presque) la même histoire chaque année. L’annonce a lieu en septembre, les précommandes commencent le premier vendredi suivant, et la disponibilité générale intervient une semaine plus tard après l’ouverture des précommandes.