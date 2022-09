Garmin semble répondre aux comparaisons avec l’Apple Watch Ultra

Garmin a passé la majeure partie de la semaine à partager involontairement la vedette avec l’Apple Watch Ultra, annoncée lors de l’événement « Far Out » de la société de Cupertino. En fin de semaine, la société semble avoir répondu aux affirmations de certains qui prétendent qu’Apple vient chercher son trône.

Dans un tweet du compte officiel de la société, celle-ci semble s’en prendre subtilement à l’autonomie de 36 heures de l’Apple Watch Ultra – en précisant qu’elle préfère mesurer l’autonomie en mois, à la place.

Dans les images jointes et le hashtag, Garmin présente également la nouvelle Enduro 2 — la montre qu’elle destine spécifiquement au même groupe d’athlètes d’ultra-endurance qu’Apple semblait cibler lors de la présentation de sa Watch Ultra. Bien sûr, tout cela est relativement subtil, mais il y a très peu de chances, selon moi, que Garmin ait mis cela en ligne par coïncidence.

Mais malgré que tous les projecteurs sont braqués sur l’Apple Watch Ultra, la robuste smartwatch d’Apple ne peut pas encore sérieusement concurrencer les montres de sport dédiées, telles que celles proposées par Garmin. Et, dans ce sens, le sarcasme est justifié.

D’un autre côté, on peut penser que Garmin devrait être assez inquiet de voir Apple empiéter sur son secteur — même si la bataille ne commencera pas vraiment avant quelques années. D’une certaine manière, cela rappelle les précédentes rivalités d’Apple, comme celle avec les horlogers traditionnels après le lancement de l’Apple Watch, et, plus largement, Windows et Android de Google.

Historiquement, Apple ne s’est pas trop mal débrouillé dans ce genre d’affrontement, mais seul le temps nous dira si la Ultra percera sur ce nouveau marché.