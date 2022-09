Bose annonce les écouteurs QC Earbuds II avec ANC et une calibration sonore CustomTune

Il semble que Bose ait décidé de s’attaquer aux tout nouveaux écouteurs d’Apple. Bose a annoncé le lancement des nouveaux écouteurs QuietComfort Earbuds II. La société affirme qu’il s’agit du meilleur casque antibruit au monde. Il est doté de la technologie de calibrage sonore CustomTune de Bose, qui personnalise intelligemment les performances audio et d’annulation du bruit en fonction de la forme unique de chaque type d’oreille.

Les nouveaux QC Earbuds II ont un facteur de forme complètement redessiné, ce qui rend chaque écouteur environ un tiers plus petit que son prédécesseur. Il est doté d’une bande de stabilité et d’un embout doté d’un système en deux parties avec des stabilisateurs qui fonctionnent ensemble pour former un joint étanche à l’entrée de votre oreille — un stabilisateur qui épouse le contour de l’oreille et un embout en silicone en forme de parapluie qui crée un joint ferme à l’ouverture de l’oreille. Il est également livré avec un kit d’ajustement Bose qui comprend trois tailles d’embouts et trois tailles de stabilisateurs — permettant jusqu’à neuf options de personnalisation pour chaque écouteur.

Les QC Earbuds II disposent d’un calibrage sonore CustomTune. La réponse acoustique de votre conduit auditif est mesurée en jouant une tonalité brevetée et en l’enregistrant avec le microphone intégré de l’écouteur. En une fraction de seconde, sur la base de ces données, les paramètres audio et d’annulation du bruit sont ajustés selon vos préférences.

La technologie CustomTune optimise également le profil de fréquence du son pour chaque oreille, de sorte que la musique qui atteint le tympan est un son réaliste, équilibré, avec des nuances, de la clarté et de la profondeur. Elle calibre également le signal de réduction du bruit en fonction de votre audition, améliorant ainsi les performances.

La personnalisation de CustomTune renforce le mode Aware d’ActiveSense. En « Mode Aware », il améliore la transparence, de sorte que votre environnement vous semble réaliste et vivant. Et lorsque des perturbations sonores surviennent à proximité, ActiveSense réagit en appliquant précisément la quantité appropriée d’annulation du bruit, adaptée à votre oreille, afin de réduire le bruit au moment où il se produit et juste pour la durée de la perturbation.

Une résistance à la sueur et à l’eau

Quatre microphones — un à l’intérieur et trois à l’extérieur — sont utilisés par les QC Earbuds II pour détecter, quantifier et transmettre les sons indésirables à une puce électronique spéciale. Le système répond par un signal précis, égal et opposé en moins d’une fraction de milliseconde, fonctionnant en tandem avec de petits transducteurs pour produire l’ANC.

Les nouveaux QC Earbuds II sont dotés de la norme Bluetooth 5.3, d’un niveau IPX4 pour la résistance à la sueur et à l’eau, et fonctionnent avec l’assistant vocal intégré du smartphone. L’étui permet de recharger trois fois la batterie de 6 heures des écouteurs. En une heure, l’étui peut recharger complètement les écouteurs, et une charge de 20 minutes donne deux heures de jeu. L’USB-C permet de recharger l’étui en trois heures.

La batterie des écouteurs a une autonomie de 6 heures et peut être chargée jusqu’à 24 heures. L’étui peut complètement recharger les écouteurs en une heure, et une charge rapide de 20 minutes permet d’obtenir jusqu’à 2 heures de lecture. L’étui se recharge complètement en 3 heures en USB-C.

Les écouteurs gauche et droit offrent des commandes tactiles capacitives pour la lecture/pause, le volume, le saut de piste et la réponse/fin d’appel. Les mises à jour de l’application Bose Music apporteront des fonctionnalités et des avantages supplémentaires, comme des réglages de raccourcis, des modes d’annulation du bruit et un égaliseur réglable.

Prix et disponibilité

Les QuietComfort Earbuds II de Bose sont disponibles dans le coloris Triple Black et sont proposés au prix de 299 euros. Ils seront disponibles le 15 septembre.

À propos de ce lancement, Raza Haider, chef de produit chez Bose, a déclaré :