La Insta360 X3 pourrait être la caméra la plus polyvalente du marché

Insta360 a fabriqué certaines des caméras les plus amusantes et les plus intéressantes de ces dernières années. Et, la nouvelle Insta360 X3 n’est pas différente. En fait, la Insta360 X3 pourrait bien s’agir de la caméra d’action (ou capteur photo) la plus polyvalente que vous puissiez acheter en ce moment.

Comme sa prédécesseure Insta360 One X2, la X3 est une caméra à 360 degrés équipée de deux objectifs super larges qui capturent tout ce qui vous entoure, ce qui vous permet de « recadrer » les séquences dans un film standard par la suite. Mais grâce à de nombreuses améliorations, elle est également beaucoup plus utilisable comme une caméra d’action traditionnelle en mode « mono-objectif ».

L’une des principales critiques à l’égard de la Insta360 One X2 était qu’elle ne pouvait filmer qu’en résolution 1080 p en utilisant un seul objectif. Mais sur la X3, vous pouvez maintenant filmer en résolution 4K dans ce mode « simple objectif », ce qui revient à avoir deux caméras en une.

Mais le principal attrait de la X3 réside dans ses modes polyvalents à 360 degrés. Là aussi, elle apporte quelques améliorations, notamment un nouveau capteur de 1/2 pouce (un cran au-dessus du capteur de 1/2.3 pouce de la X2) et un nouveau mode « Active HDR ». Alors que sa prédécesseure proposait un mode vidéo HDR, celui-ci semble utiliser un traitement supplémentaire pour minimiser les images fantômes et renforcer la stabilisation.

La X3 n’améliore pas la résolution de ses images à 360 degrés (qui sont toujours limitées à 5,7 K à 30 fps) et son débit vidéo est toujours de 120 Mb/s. Mais, il y a des améliorations pour ses modes de ralenti, avec la X3 capable de filmer en 4K à 120 fps ou 3K à 180 fps. Le mode équivalent sur la X2 n’atteignait que 3K à 100 fps.

Parfaite pour les créateurs de réseaux sociaux

La X3 devrait également rencontrer un franc succès auprès des créateurs de réseaux sociaux, car ses séquences grand-angle peuvent être facilement transformées en une publication Instagram 4:5 ou une vidéo TikTok 9:16 sans perte de qualité majeure. Son écran plus grand de 2,29 pouces semble également être une aubaine pour la convivialité, par rapport au petit écran circulaire du X2.

Il est difficile de trouver une autre caméra dont la liste des modes de prise de vue est aussi longue que celle de la Insta360 X3, qui est étanche jusqu’à 10 m et peut être achetée dès maintenant pour 539,99 euros. Elle permet de réaliser des effets de selfie invisible, des timelapses 8K, des photos à 72 mégapixels, des vidéos de dash cam en boucle, et bien plus encore dans le « Shot Lab » de son application compagnon. Mais, la grande question est de savoir si tout cela fonctionne bien dans la réalité…

Dans l’ensemble, la X3 est un solide pas en avant pour l’un des produits les plus populaires de Insta360. Ce n’est probablement pas un achat indispensable pour quiconque possède une X2, mais pour ceux qui ont une Insta360 One ou One X, cela pourrait être une bonne mise à niveau. Et étant donné la taille de l’écran, elle semble être un choix évident par rapport à la X2 pour quiconque souhaite se lancer dans l’enregistrement à 360°.