Voici une possible image de l'iPhone 14 Pro lors de l'événement préenregistré...

Après plus d’un an de rumeurs, l’événement « Far Out » où Apple devrait révéler la gamme d’iPhone 14, de nouvelles smartwatches, et les AirPods Pro 2 va débuter. La nouvelle gamme d’iPhone 14 sera particulièrement intéressante, car les smartphones représentent toujours 50 % des revenus de l’entreprise après tout.

Au risque de me répéter une énième fois, l’iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces seront ceux à surveiller, étant donné que seuls les modèles haut de gamme sont pressentis pour obtenir la puce A16 Bionic plus puissante, une nouvelle caméra arrière, un nouveau design en façade et une recharge plus rapide, tandis que l’iPhone 14 de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Max/Plus de 6,7 pouces seront comparativement des mises à jour mineures et sont susceptibles d’obtenir davantage de RAM de base, une version améliorée de la puce de l’année dernière et quelques améliorations de la caméra.

Nous avons vu beaucoup de rendus et d’unités factices représentant l’iPhone 14 Pro et Pro Max et aujourd’hui, quelques heures seulement avant l’événement officiel, le site chinois MyDrivers prétend avoir divulgué une photo de l’iPhone 14 Pro.

Bloomberg avait précédemment déclaré qu’au moins une partie de l’événement sera préenregistrée, et il semble que quelqu’un ait mis la main sur une image d’une présentation dans laquelle le PDG Tim Cook peut prétendument être vu révélant l’iPhone 14 Pro.

L’image semble montrer le tant attendu iPhone 14 Pro violet. Nous ne voyons que l’avant de l’appareil et cela semble confirmer les rumeurs selon lesquelles les modèles haut de gamme renonceront à l’encoche et adopteront une découpe en forme de pilule et de poinçon à la place pour loger la technologie Face ID et la caméra frontale.

Apple est meilleur pour garder le secret sur ses produits que les fabricants Android, donc cette fuite doit être prise avec précaution. Après tout, Tim Cook semble porter la même tenue que l’année dernière lors de la présentation de l’iPhone 13, ce qui semble indiquer qu’il s’agit d’une fausse photo…

Dans tous les cas, à quelques minutes de l’événement Apple, nous n’aurons pas à attendre longtemps pour savoir si cette rumeur est authentique.