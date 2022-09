iOS 16 : la mise à jour stable arrive enfin sur votre iPhone lundi prochain

L’événement « Far Out » d’Apple est terminé. Vous pourrez précommander l’iPhone 14 à partir du 9 septembre et il sera bien sûr livré avec iOS 16. Parallèlement à la série iPhone 14, Apple a confirmé la date de sortie de la mise à jour stable iOS 16 pour les utilisateurs d’iPhone dans le monde entier. Si vous n’avez pas installé la version bêta d’iOS 16 sur votre iPhone, vous pourrez enfin goûter aux nouvelles fonctionnalités le 12 septembre. Cela dit, examinons quelques nouvelles fonctionnalités intéressantes d’iOS 16.

Depuis son annonce à la WWDC 2022 en juin, la société a publié huit versions bêta pour développeurs et six versions bêta publiques pour iOS 16 jusqu’à la sortie officielle. Apple n’a pas annoncé la date de sortie d’iOS 16 sur scène, mais les articles du blog officiel de l’iPhone 14 en font état. Alors oui, préparez vos iPhone, car la mise à jour iOS 16 sera disponible la semaine prochaine, lundi 12 septembre, pour être exact ! Il s’agira d’une mise à jour logicielle gratuite, comme d’habitude.

Les points forts d’iOS 16 sont de nouvelles fonctionnalités de personnalisation et des moyens plus pratiques de communiquer avec les autres.

Cette mise à jour ne se concentre pas lourdement sur le changement de l’interface utilisateur, comme Google l’a fait avec Material You, mais introduit des fonctionnalités très demandées. iOS 16 apporte de nouvelles fonctionnalités telles que les widgets de l’écran de verrouillage, des améliorations de l’accès aux notifications, SharePlay, et Live Text, et de nouvelles fonctionnalités de confidentialité comme le mode de verrouillage, Safety Check, et plus encore.

Quelques fonctionnalités très utiles arrivent

De plus, vous avez la possibilité de suivre les médicaments dans l’application Santé, une application Fitness dédiée sur l’iPhone, la possibilité de mettre en miroir votre Apple Watch sur votre iPhone, et d’autres choses intéressantes. Enfin, vous avez la possibilité de modifier et d’annuler des messages dans iMessage, ce qui est formidable. Il y a beaucoup de choses à explorer lorsque la mise à jour sera disponible la semaine prochaine.

De plus, pour ceux qui se posent la question, Apple a déjà confirmé que la sortie d’iPadOS 16 est retardée. iOS 16 arrivera en premier, et la mise à jour iPadOS 16 sera « expédiée en tant que version 16.1 dans une mise à jour logicielle gratuite ». Donc oui, nous pouvons nous attendre à recevoir la mise à jour iPadOS 16 et macOS Ventura à la mi-octobre ou fin-octobre.

Êtes-vous impatient de tester la dernière mise à jour d’iOS sur votre iPhone ?