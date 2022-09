Je ne peux pas ce soir à 19 h j’ai ma keynote Apple : iPhone 14, Apple Watch 8, etc. ?

Non non, vous ne rêvez pas ! Cela va certainement faire rire certaines personnes, mais je suis sûr que de nombreux fanboy (et pas qu’eux) vont donner cette excuse ce soir à 19 h ! Une autre année, une autre nouvelle gamme d’iPhone va être lancée.

Nous pouvons toujours compter sur Apple pour annoncer le dernier modèle d’iPhone chaque année en septembre. L’événement de cette année est presque arrivé ; la société devrait dévoiler sa gamme d’iPhone 14, ainsi qu’au moins deux nouvelles Apple Watch lors d’un show diffusé en direct ce soir. Nous devrions également assister à des annonces de logiciels, et peut-être même à d’autres accessoires matériels.

L’événement intitulé « Far Out » débutera ce mercredi 7 septembre à 19 heures, heure de Paris. Vous pouvez le regarder en direct ici même sur cette page, ou sur le site Web des événements Apple et sur la chaîne YouTube de la société. Vous pouvez également la regarder sur n’importe quel Apple TV ou box de streaming. Il vous suffit d’accéder à l’application Apple TV+ pour trouver le livestream. Lorsque vous ouvrirez l’application ce soir, l’événement devrait s’afficher bien en évidence en haut de la page. Cette méthode fonctionne même si vous n’êtes pas abonné au service de streaming d’Apple.

Comme d’habitude, le BlogNT tiendra un direct sur Twitter sur l’événement Apple pendant l’événement de ce soir. Je publierais des détails de dernière minute et une analyse en temps réel de ce qui se passe au siège d’Apple à Cupertino, en Californie, où se déroule l’événement.

Apple organise régulièrement ces événements de septembre depuis une décennie maintenant, depuis le lancement de l’iPhone 5 en 2012. Il s’agit désormais de présentations soignées qui préparent les fidèles d’Apple à la série de sorties de l’entreprise à l’automne. Cette constance a également rendu les annonces plus faciles à prévoir.

Comme pour chacun de ces publireportages, des rumeurs et des fuites ont déjà révélé ce qui sera probablement annoncé. Voici ce à quoi il faut s’attendre.

iPhone 14

La pièce maîtresse de la présentation sera sans aucun doute une nouvelle gamme d’iPhone, probablement appelée iPhone 14 (à moins qu’Apple ne se lâche et donne un nom différent aux smartphones). Les rumeurs indiquent qu’il y aura quatre nouveaux modèles d’iPhone, chacun avec des spécifications légèrement différentes. On peut s’attendre à des variantes des précédentes conventions de dénomination d’Apple, avec des suffixes Pro ou Max pour les appareils aux spécifications les plus élevées. Curieusement, il y a des rumeurs selon lesquelles Apple pourrait abandonner la petite itération « mini » de sa gamme d’iPhone, pour se concentrer sur des modèles de 6,1 et 6,7 pouces cette fois-ci.

Les nouveaux smartphones devraient subir quelques retouches de design. Apple pourrait supprimer sa fameuse encoche en haut des écrans d’iPhone — pour les modèles Pro – et la remplacer par un trou analogue à celui des Google Pixel le long du bord supérieur. Les modèles les plus sophistiqués pourraient être dotés de cadres en titane et d’une fonction Always-on Display pour l’écran. À l’intérieur, Apple devrait mettre à jour les smartphones avec ses propres puces A16 — là encore, du moins pour les modèles Pro.

Les dates de sortie des prochaines versions d’iOS et d’iPadOS seront également annoncées lors de ces événements de septembre. Apple mettra également en avant certaines des nouvelles fonctionnalités des prochaines versions de ses logiciels mobiles, iOS 16 et iPadOS 16.

Apple Watch Series 8

Il est probable qu’Apple annonce au moins deux modèles mis à niveau de son Apple Watch. Le modèle standard Watch 8 devrait être une mise à niveau modeste du design par rapport à la Series 7, mais le grand changement pourrait venir sous la forme de la version « robuste » de l’Apple Watch dont on parle. Cet appareil pourrait présenter un design plus robuste et plus résistant, avec une résistance accrue aux intempéries et un écran incassable.

Nous avons également entendu des rumeurs selon lesquelles les prochaines fonctionnalités de la gamme Apple Watch pourraient inclure la capacité de lire la température de votre peau et de détecter si vous avez été victime d’un accident de voiture. L’autonomie des Apple Watch a toujours été médiocre, mais il est désormais possible que chaque charge complète dure plus d’une journée sur les modèles Pro. On ne sait pas si ces caractéristiques s’appliquent à la fois à la traditionnelle Watch 8 et à l’éventuelle édition robuste.

AirPods Pro 2

Les AirPods Pro n’ont pas reçu de mise à jour depuis leur lancement initial en 2019. Maintenant, près de trois ans plus tard, nous pourrions enfin voir la sortie des AirPods Pro 2 lors de l’événement Far Out.

Tout d’abord, attendez-vous à ce qu’ils aient une apparence différente. Les nouveaux AirPods Pro pourraient ressembler aux Beats Fit Pro, potentiellement avec un design de bout d’aile intra-auriculaire qui laisse tomber la tige. Ils pourraient également être axés sur le suivi de la condition physique grâce à des capteurs de mouvement améliorés.

En outre, les AirPods Pro devraient prendre en charge l’audio sans perte, ce qui permettrait d’obtenir un son de meilleure qualité. Cela ferait également des AirPods Pro 2 le premier modèle à utiliser l’Apple Lossless Audio Codec (ALAC) — même les AirPods Max haut de gamme ne le prennent pas en charge. Si tel est le cas, il sera intéressant de voir comment Apple parvient à contourner les limites du Bluetooth, qui nécessite généralement de compresser la qualité audio.

L’étui de charge des AirPods Pro 2 pourrait également être mis à niveau. Il pourrait être équipé d’un petit haut-parleur qui émet un son lorsque vous essayez de le localiser depuis l’application Localiser. À l’heure actuelle, seuls les AirPods eux-mêmes émettent un son, et l’ajout de cette fonctionnalité à l’étui pourrait s’avérer pratique si jamais il est séparé de vos AirPods.

Casque AR/VR

Désolé, mais il y a peu de chances qu’Apple dise quoi que ce soit au sujet de son très attendu casque AR/VR — mais qui n’est encore qu’une rumeur — lors de l’événement de ce mercredi. Il est presque certain qu’un dispositif de réalité mixte est en préparation, étant donné que des informations ont été publiées cette semaine indiquant qu’Apple a déposé plusieurs marques déposées pour le terme réalité, et qu’il est probable qu’elle appose cette marque sur son casque. Mais, il est peu probable qu’un tel casque soit annoncé ce mois-ci ; il est probablement prévu qu’il soit dévoilé l’année prochaine.

Bien sûr, on ne sait jamais vraiment. Ces événements de produits ont commencé à être identiques au fil des ans, Apple pourrait donc être inspiré pour susciter un peu d’excitation dans celui-ci et présenter quelque chose de tout à fait nouveau.