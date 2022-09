Les Huawei Mate 50 et Mate 50 Pro prennent en charge la communication par satellite

Hier, Huawei a lancé en Chine sa série Mate 50, le smartphone phare de la société, qui est livré avec un tas de nouvelles caractéristiques ainsi que certaines fonctionnalités de longue date. De plus, le smartphone Mate de Huawei fête cette année son 10e anniversaire.

Si Huawei a annoncé la série Mate 50, un jour avant l’événement de septembre d’Apple, elle arrive avec une fonctionnalité que l’iPhone 14 devrait offrir : la possibilité d’envoyer des SMS par communication satellite. Le Mate 50 et le Mate 50 Pro seront en mesure d’envoyer de courts SMS et d’utiliser la navigation grâce au réseau mondial de satellites BeiDou de la Chine, permettant de communiquer dans des zones sans signal cellulaire.

L’écran OLED de 6,7 pouces du Huawei Mate 50 a une résolution full HD+, un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz et une gradation PWM de 1440 Hz. L’écran prend en charge le HDR et le HDR Vivid. D’autre part, les Huawei Mate 50 Pro et RS disposent d’un écran OLED de 6,74 pouces d’une résolution full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz et une gradation PWM de 1440 Hz. Les modes spectraux HDR Vivid et 3 D View sont pris en charge.

En ce qui concerne le design, le Huawei Mate 50 bénéficie d’un poinçon central supérieur et d’un panneau plat, tandis que les Mate 50 Pro et RS ont une encoche comme le Mate 20 Pro, mais avec des bords plus fins.

Propre système d’imagerie photographique XMAGE

En ce qui concerne la caméra, la série Huawei Mate 50 est dotée de son propre système d’imagerie photographique XMAGE, spécialement développé en interne. La firme affirme que le XMAGE est axé sur la lumière, les appareils, l’électricité et l’informatique. Le nouveau système d’imagerie produit des photos aux couleurs vives, aux détails fins, etc.

Le Huawei Mate 50 est équipé d’un capteur photo grand-angle extrême de 13 mégapixels, d’un zoom périscopique de 12 mégapixels avec un zoom numérique 100X et d’un capteur photo principal de 50 mégapixels avec couleurs RYYB et mise au point laser. Les Huawei Mate 50 Pro et RS ont des capteurs photo analogues mais des nombres de mégapixels différents.

Les deux variantes haut de gamme ont une caméra principale de 50 mégapixels avec une technologie d’ouverture variable. Vient ensuite un zoom périscopique de 64 mégapixels doté d’une matrice de couleurs RYYB et de l’OIS. Il dispose d’un super zoom 200x. Il y a également une caméra ultra grand-angle de 13 mégapixels qui prend en charge la macro. Le Mate 50 RS comprend une caméra périscope ultra-macro téléobjectif de 48 mégapixels, contrairement à la version Pro.

Les Mate 50 et Pro de Huawei présentent une grosse bosse pour la caméra à l’arrière, un peu comme la série Mate 40. D’autre part, le Mate 50 RS Porsche Design de Huawei arbore une bosse octogonale pour la caméra qui s’intègre à l’arrière. Les Huawei Mate 50 et Mate 50 Pro sont disponibles en bleu, orange, argent, noir et violet, avec une coque arrière en cuir et en verre sur les deux appareils. Le Mate 50 RS est disponible en bleu et en violet.

La communication par satellite

Les trois appareils sont alimentés par un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 (4G), tandis que le Mate 50E est alimenté par un SoC Snapdragon 778G 4 G. Le Mate 50 est équipé d’une batterie de 4 460 mAh, tandis que les versions Mate Pro et RS sont dotées d’une capacité de 4 700 mAh. Les Mate 50 et Mate 50 Pro disposent de capacités de charge filaire de 66 W, de charge sans fil de 50 W et de charge sans fil inversée de 7,5 W.

Pour la communication, les appareils de la série Huawei Mate 50 sont dotés de la technologie de communication par satellite, qui permet aux utilisateurs de communier même sans couverture réseau. Côté logiciel, les appareils sont préinstallés avec le dernier système d’exploitation HarmonyOS 3 de la firme.

Si vous avez l’impression d’entendre beaucoup parler de communication par satellite ces jours-ci, c’est parce que c’est le cas. T-Mobile et SpaceX viennent d’annoncer un partenariat qui vise à apporter cette fonctionnalité aux abonnés de T-Mobile par le biais des satellites Starlink. Et les rumeurs concernant la fonction de message par satellite d’Apple tourbillonnent depuis l’année dernière.

Dans tous ces cas, la technologie sera probablement limitée, du moins au début. T-Mobile affirme que son système permettra d’envoyer des SMS et même des images, mais que les appels vocaux et les données ne seront disponibles que plus tard. Et d’après la description du système faite par Huawei, il semble que les smartphones Mate 50 ne pourront envoyer que des SMS par satellite, et ne pourront pas les recevoir. Dans tous ces cas, les messages par satellite visent à fournir une connexion d’urgence dans des endroits sans signal pour envoyer des messages urgents, plutôt qu’un moyen de suivre vos discussions de groupe lorsque vous êtes hors de portée du réseau cellulaire. Quoi qu’il en soit, nous devrons attendre au moins un peu plus longtemps pour bénéficier de cette fonctionnalité en France…

Spécifications

Huawei Mate 50

Écran OLED FHD+ de 6,7 pouces (2700 x 1224 pixels), 1,07 milliard de couleurs, large gamme de couleurs P3, taux de rafraîchissement de 90 Hz, gradation PWM haute fréquence de 1440 Hz, taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz

Processeur Snapdragon 8+ Gen 1 4G (octa-core, 1 × [email protected] + 3 × [email protected] + 4 × [email protected]) avec GPU Adreno, moteur AI Qualcomm de 7e génération

8 Go de RAM, 128 Go/256 Go/512 Go de stockage, carte mémoire NM, jusqu’à 256 Go

Capteur photo super optique de 50 mégapixels avec ouverture f/1.4-f/4, OIS, capteur photo ultra grand-angle de 13 mégapixels avec ouverture f/2,2, téléobjectif en périscope de 12 mégapixels avec ouverture f/3,4, zoom optique 5x, zoom numérique 50x, OIS, flash LED et caméra frontale ultra grand-angle de 13 mégapixels avec ouverture f/2,4

Capteur d’empreintes digitales à l’écran

Prise audio USB Type-C, haut-parleurs stéréo

4G Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2 × 2 MIMO, HE160, 4096 QAM, 8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO (2,4 GHz et 5 GHz)

Prise en charge de GPS (L1 + L5 double fréquence)/AGPS/GLONASS/Beidou (B1I + B1C + B2a triple fréquence)/GALILEO (E1 + E5a double fréquence)/QZSS (L1 + L5 double fréquence)/NavIC

Bluetooth 5.2, prise en charge de Bluetooth basse consommation (LE), prise en charge de SBC, AAC, et prise en charge de LDAC audio haute définition, NFC

Batterie 4 460 mAh avec SuperCharge Huawei 66 W

USB Type-C, USB 3.1 Gen 1

Dimensions : 161,5×76,1×7,98 mm ; Poids : 188 g

Indice de protection IP68

Harmony OS 3.0

Huawei Mate 50 Pro

Écran OLED FHD+ de 6,74 pouces (2616 x 1212 pixels), 1,07 milliard de couleurs, large gamme de couleurs P3, taux de rafraîchissement de 120 Hz, gradation PWM haute fréquence de 1440 Hz, taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz

Processeur Snapdragon 8+ Gen 1 4G (octa-core, 1 × [email protected] + 3 × [email protected] + 4 × [email protected]) avec GPU Adreno, moteur AI Qualcomm de 7e génération

8 Go de RAM, 256 Go/512 Go de stockage, carte mémoire NM, jusqu’à 256 Go

Capteur photo super optique de 50 mégapixels avec ouverture f/1.4-f/4, OIS, capteur photo Ciné ultra-large de 13 mégapixels avec ouverture f/2,2, téléobjectif périscope de 64 mégapixels avec ouverture f/3,5, zoom optique 3.5x, zoom numérique 100x, OIS, flash LED et caméra frontale ultra grand-angle de 13 mégapixels avec ouverture f/2,4, caméra de profondeur 3D

Reconnaissance faciale 3D, capteur d’empreintes digitales à l’écran

Prise audio USB Type-C, haut-parleurs stéréo

4G Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2 × 2 MIMO, HE160, 4096 QAM, 8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO (2,4 GHz et 5 GHz)

Prise en charge de GPS (L1 + L5 double fréquence)/AGPS/GLONASS/Beidou (B1I + B1C + B2a triple fréquence)/GALILEO (E1 + E5a double fréquence)/QZSS (L1 + L5 double fréquence)/NavIC

Bluetooth 5.2, prise en charge de Bluetooth basse consommation (LE), prise en charge de SBC, AAC, et prise en charge de LDAC audio haute définition, NFC

Batterie 4 700 mAh avec SuperCharge Huawei 66 W, charge rapide sans fil de 50W et charge sans fil inversée de 7,5 W

USB Type-C, USB 3,1 Gen 1

Dimensions : 162,1×75, 5, 1×8,5 mm (verre)/9,2 mm (cuir) ; Poids : 205 g

Indice de protection IP68

Harmony OS 3.0

Huawei Mate 50 RS Porsche Design

Écran OLED FHD+ de 6,74 pouces (2616 x 1212 pixels), 1,07 milliard de couleurs, large gamme de couleurs P3, taux de rafraîchissement de 120 Hz, gradation PWM haute fréquence de 1440 Hz, taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz

Processeur Snapdragon 8+ Gen 1 4G (octa-core, 1 × [email protected] + 3 × [email protected] + 4 × [email protected]) avec GPU Adreno, moteur AI Qualcomm de 7e génération

8 Go de RAM, 256 Go/512 Go de stockage, carte mémoire NM, jusqu’à 256 Go

Capteur photo super optique de 50 mégapixels avec ouverture f/1.4-f/4, OIS, capteur photo ultra-large de 13 mégapixels avec ouverture f/2,2, téléobjectif périscope de 48 mégapixels avec ouverture f/3,0, zoom optique 3.5x, zoom numérique 100x, OIS, flash LED et caméra frontale ultra grand-angle de 13 mégapixels avec ouverture f/2,4, caméra de profondeur 3D

Reconnaissance faciale 3D, capteur d’empreintes digitales à l’écran

Prise audio USB Type-C, haut-parleurs stéréo

4G Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2 × 2 MIMO, HE160, 4096 QAM, 8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO (2,4 GHz et 5 GHz)

Prise en charge de GPS (L1 + L5 double fréquence)/AGPS/GLONASS/Beidou (B1I + B1C + B2a triple fréquence)/GALILEO (E1 + E5a double fréquence)/QZSS (L1 + L5 double fréquence)/NavIC

Bluetooth 5.2, prise en charge de Bluetooth basse consommation (LE), prise en charge de SBC, AAC, et prise en charge de LDAC audio haute définition, NFC

Batterie 4 700 mAh avec SuperCharge Huawei 66 W, charge rapide sans fil de 50W et charge sans fil inversée de 7,5 W

USB Type-C, USB 3,1 Gen 1

Dimensions : 162,1×75.5.1×9,92 mm ; Poids : 232 g

Indice de protection IP68

Harmony OS 3.0

Huawei Mate 50E

Écran OLED FHD+ de 6,7 pouces (2 700 x 1 224 pixels), 1,07 milliard de couleurs, large gamme de couleurs P3, taux de rafraîchissement de 90 Hz, gradation PWM haute fréquence de 1 440 Hz, taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz

Processeur Snapdragon 778G 4G (Octa-core, 4 × [email protected] + 4 × [email protected]) avec GPU Adreno 642 L

8 Go de RAM, 128 Go/256 Go de stockage, carte mémoire NM, jusqu’à 256 Go

Capteur photo super optique 50 mégapixels avec ouverture f/1.4-f/4, OIS, capteur photo ultra grand angle 13 mégapixels avec ouverture f/2,2, zoom numérique 10x, flash LED, caméra frontale ultra grand-angle de 13 mégapixels avec ouverture f/2,4

Reconnaissance faciale 3D, capteur d’empreintes digitales à l’écran

Prise audio USB Type-C, haut-parleurs stéréo

4G Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2 × 2 MIMO, HE160, 4096 QAM, 8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO (2,4 GHz et 5 GHz)

Support GPS (L1 + L5 bi-fréquence)/AGPS/GLONASS/Beidou (B1I + B1C + B2a triple fréquence)/GALILEO (E1 + E5a bi-fréquence)/QZSS (L1 + L5 bi-fréquence)/NavIC

Bluetooth 5.2, prise en charge de Bluetooth basse consommation (LE), prise en charge de SBC, AAC, et prise en charge de LDAC audio haute définition, NFC

Batterie 4 460 mAh avec SuperCharge Huawei 66 W

USB Type-C, USB 3.1 Gen 1

Dimensions : 161,5×76,1×7,98 mm ; Poids : 201 g

Harmony OS 3.0

Prix et disponibilité

Huawei a déclaré que le lancement d’hier était destiné au marché chinois uniquement, mais qu’une sortie mondiale suivrait peu de temps après. Néanmoins, il n’y a aucun mot sur un calendrier pour un lancement plus large pour le moment.

Attendez-vous à ce que le Mate 50 standard commence à 4 999 yuans (~ 725 euros) pour le modèle de base de 128 Go, tandis que le Mate 50 Pro a un prix de départ de 6 799 yuans (~ 985 euros) pour le modèle de 256 Go. Vous voulez le modèle Porsche Edition ? Alors attendez-vous à payer 12 999 yuans (~ 1 885 euros) pour le seul modèle 512 Go. Le Mate 50E de 8 Go commence à 3 999 yuans (~ 580 euros).