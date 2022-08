Test du Google Pixel 6a : enfin le retour de l’abordable qui a du sens !

Le Pixel 6a est le nouveau smartphone abordable de Google et osons dire qu’il change les règles du marché des smartphones abordables avec sa puce Tensor, la même que sur le flagship Pixel 6, alors que la plupart des autres appareils à ce prix utilisent des processeurs plus lents. Cela rend le Pixel 6a non seulement plus rapide, mais aussi plus résistant à l’avenir. Il adopte également le style de conception « barre de caméra » de ses grands frères Pixel plus chers, mais fait tout cela dans un facteur de forme plus maniable de 6,1 pouces. Les deux caméras à l’arrière sont une large et une ultra-large, et elles offrent le « look Pixel » familier, mais cette fois les photos se traitent beaucoup plus rapidement. À 459 euros, le Pixel 6a semble être un sérieux concurrent du populaire Galaxy A53 5G de Samsung et de l’iPhone SE d’Apple (2022).

Le Pixel 6a remplace le modèle 5a lancé l’année dernière. Cependant, le 5a n’était disponible qu’aux États-Unis et au Japon, donc effectivement, la plupart du monde est resté sans un véritable smartphone abordable de Google pendant un an, jusqu’au Pixel 6a, qui cette fois-ci est lancé en France, aux États-Unis, au Canada et dans la plupart des pays européens.

Par rapport au Pixel 5a, le 6a est livré avec le nouveau design, un processeur beaucoup plus rapide, ce qui en fait dans l’ensemble un appareil beaucoup plus excitant.

Dans la boîte on retrouve :

Pixel 6a

Câble USB-C vers USB-C (USB 2.0)

Guide de démarrage rapide

Adaptateur Quick Switch

Outil d’éjection de la carte SIM

Pixel 6a : design

Le design est un domaine où vous pouvez en quelque sorte dire que le Pixel 6a n’est pas un smartphone haut de gamme. Non, il n’a pas l’air mauvais, et je préfère en fait le facteur de forme plus petit de 6,1 pouces au Pixel 6 de 6,4 pouces.

J’ai également aimé sa sensation de légèreté, un changement agréable par rapport aux smartphones modernes encombrants. Cependant, les bords plus larges et la coque arrière en plastique trahissent sa nature abordable.

Google a également supprimé quelques fonctionnalités qui étaient auparavant disponibles sur la série « a » et l’omission la plus notable dans le 6a est la prise casque, qui a été supprimée. L’appareil est également certifié IP67 pour la protection contre l’eau et la poussière, une caractéristique agréable à avoir à ce niveau de prix. C’est juste un pas en dessous de la certification IP68 que l’on obtient sur les flagships, mais la différence est minuscule et ce qui compte, c’est que le Pixel 6a survivra sous l’eau ou sous la pluie pendant un court moment.

Le style est très reconnaissable. Avec cette barre de caméra horizontale à l’arrière, vous pouvez dire que c’est un Pixel à un kilomètre. La barre de la caméra est en fait deux fois moins épaisse ici sur le 6a par rapport au Pixel 6, ce que j’apprécie. De plus, avec ce design, le smartphone ne vacille pas lorsque vous le posez sur une table.

Le Pixel 6a est proposé dans une sélection de trois couleurs : Charbon (le modèle noirâtre), Galet (le blanc), et Sauge (une très belle nuance de vert). À cela, je réponds : enfin ! Enfin, un peu de couleur pour la gamme de Pixel abordable qui n’était proposée que dans une seule option de couleur noire !

Pixel 6a : écran

Le Pixel 6a est livré avec un écran OLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, et le taux de rafraîchissement lent est certainement l’un des gros compromis que Google a faits avec ce smartphone. Une fois que vous êtes habitué à un écran 90 Hz ou 120 Hz, vous appréciez juste le défilement fluide et un écran à 60 Hz comme on a ici semble haché en comparaison.

Un autre endroit où Google a rogné est le verre de couverture pour l’écran, car le Pixel utilise l’ancienne technologie Gorilla Glass 3 au lieu de la dernière édition Victus que nous voyons sur les flagships.

Malgré tout cela, le Pixel 6a a un avantage considérable sur la série phare Pixel 6 : l’écran est beaucoup plus petit et l’appareil est beaucoup plus compact. Certaines personnes vont vraiment apprécier cela, moi y compris.

Un capteur d’empreintes digitales têtu

Un problème commun avec la série Pixel 6 est le capteur d’empreintes digitales têtu, qui nécessite un peu plus de force que votre traditionnel smartphone et fonctionne de manière moins cohérente. Le Pixel 6a utilise un capteur d’empreintes digitales optique et je ne vais pas dire que la qualité est bien meilleure. Vous devez appuyer extrafort et longtemps pour déverrouiller le smartphone, et j’ai des ratés occasionnels. Certains utilisateurs du Pixel 6a ont signalé que leur capteur d’empreintes digitales était bogué et que n’importe qui pouvait déverrouiller le smartphone, ce qui constitue un grave problème de sécurité. Mais, je n’ai pas constaté ce problème sur mon appareil.

Et au cas où vous vous poseriez la question, la reconnaissance faciale n’est pas disponible sous quelque forme que ce soit sur le 6a.

Pixel 6a : caractéristiques

La puce Google Tensor de première génération que nous avons ici pourrait ne pas être tout à fait aussi rapide que la puce Apple A15 Bionic utilisée dans le modèle actuel de l’iPhone SE, mais ce smartphone fait délibérément pas mal de compromis avec la qualité de l’écran pour avoir ce processeur plus rapide. Je pense que Google a vraiment fait un coup de force en incluant cette puce de qualité premium dans le Pixel 6a de milieu de gamme.

Elle est clairement beaucoup plus rapide que la concurrence Android et aide le 6a à se démarquer facilement dans cette foule de smartphones. C’est un appareil qui se sent rapide et qui est beaucoup plus susceptible de le rester pour les années à venir avec cette puce. Vous obtenez 6 Go de RAM, ce qui peut sembler un peu limitatif, mais j’ai trouvé que cela fonctionne généralement bien et vous ne remarquerez probablement pas les applications qui se ferment de manière inattendue pendant que vous faites du multitâche.

Pour les joueurs, cette puce est une bonne nouvelle, mais j’ai remarqué que le smartphone est un peu plus enclin à la surchauffe que d’habitude. Passez plus de 15 à 20 minutes dans un jeu gourmand en ressources comme Genshin Impact et il y a de fortes chances que vous remarquiez que le smartphone devient inconfortablement chaud.

Enfin, j’apprécie que Google ait inclus 128 Go de stockage natif. Le 6a ne dispose pas d’un emplacement pour carte micro SD, mais 128 Go de stockage devraient satisfaire la plupart des utilisateurs.

Le Pixel 6a dispose du Wi-Fi 6, une fonction de connectivité que l’on trouve rarement dans les smartphones de milieu de gamme et c’est une bonne nouvelle, car il est capable d’atteindre des vitesses plus rapides aux connexions Wi-Fi existantes et d’obtenir une couverture Wi-Fi un peu meilleure par rapport à des appareils comme le Galaxy A53 5G qui ne dispose que de la connectivité Wi-Fi 5. Le 6a dispose également de la nouvelle norme Bluetooth 5.2 qui devrait fournir une meilleure connexion, et vous avez également le NFC à bord pour Google Pay.

Un double haut-parleur

Comme la plupart des smartphones de nos jours, le Pixel 6a est livré avec un système de double haut-parleur composé d’un haut-parleur « principal » et d’un haut-parleur secondaire situé dans l’écouteur. Ils ne sont pas tout à fait aussi puissants que les iPhone, mais par rapport à d’autres smartphones de milieu de gamme, ici le son ne se déforme pas, même à des niveaux maximaux, ce qui est une excellente nouvelle.

Comme je l’ai déjà mentionné, il n’y a pas de prise casque de 3,5 mm sur le 6a. Telle est l’époque, mais cette commodité va tout de même nous manquer.

J’ai également été agréablement surpris de constater que le Pixel 6a a le retour haptique très net que nous voyons habituellement sur les smartphones plus chers. Vous le ressentez à chaque tapotement sur le clavier, donc des détails comme celui-ci comptent vraiment.

Pixel 6a : logiciel

Avoir un Pixel, c’est avoir l’avantage de disposer d’une version native d’Android, conçue de la manière dont le créateur, Google lui-même, envisage le système d’exploitation. C’est surtout une bonne chose, mais si vous voulez le maximum de fonctionnalités, un smartphone Samsung pourrait avoir quelques fonctionnalités supplémentaires que vous ne trouverez pas ici.

Avec les fonds d’écran en direct, un écran de verrouillage très informatif avec des informations météorologiques en direct, ainsi que les options de personnalisation d’Android 12, le Pixel 6a est un plaisir à utiliser.

En ce qui concerne les mises à jour logicielles, le Pixel 6a bénéficiera de trois mises à jour majeures d’Android, et d’une impressionnante période de cinq ans de mises à jour de sécurité. N’oubliez pas que les mises à jour sur les smartphones Pixel arrivent au moment où Google publie le nouveau logiciel, alors que les autres fabricants de smartphones prennent quelques longs mois avant de livrer les mises à jour, donc le Pixel 6a s’annonce bien. Pas tout à fait comme l’iPhone avec les 5-6 ans de mises à jour majeures d’Apple, mais mieux que la plupart des smartphones Android du marché.

Pixel 6a : caméras

L’une des grandes mises à niveau de la série phare Pixel 6 était un nouveau capteur de 50 mégapixels de plus haute résolution pour la caméra, tandis que ce Pixel 6a ici colle avec l’ancien capteur de 12 mégapixels que les Pixel utilisaient avant cela. Et comme on peut s’y attendre sur un appareil de ce prix, il n’y a pas du tout de caméra zoom dédié.

Voici la configuration de la caméra sur le Pixel 6a :

Capteur photo large de 12 mégapixels, ouverture f/1.7

Caméra ultra-large de 12 mégapixels, ouverture f/2.2

Caméra frontale 8 mégapixels, f/2.0

La première chose qui me frappe en utilisant le Pixel 6a est la rapidité avec laquelle il traite les photos. Le Pixel 5 de l’année dernière prenait souvent quelques longs moments pour traiter une photo, alors que grâce à la puce Tensor beaucoup plus rapide utilisée dans le Pixel 6a, ce temps d’attente est réduit de beaucoup.

Et vous bénéficiez toujours de la plupart des astuces sympas des flagships. Par exemple, la fonction Gomme magique fonctionne tout aussi bien sur le Pixel 6a que sur le flagship Pixel 6. Vous obtenez également la fonction incroyablement cool Face Unblur qui fonctionne en arrière-plan pour s’assurer que vous obtenez une photo nette de disons votre bambin en mouvement. La seule fonctionnalité manquante est le mode mouvement, qui ajouterait des effets de type longue exposition, et bien que je la trouve cool sur mon 6 Pro, je ne la considère pas vraiment comme si essentielle.

Les photos sortent avec l’aspect familier HDR de Pixel. La nouveauté a en quelque sorte été usée maintenant et d’autres smartphones ont rattrapé la technologie HDR, mais je trouve toujours que les photos ici ont l’air très bonnes et si vous me le demandez, à ce prix de milieu de gamme, le Pixel 6a a l’une des meilleures caméras du marché.

Les selfies se révèlent également très bien, j’aime la gamme dynamique, les couleurs et le large champ de vision. Vous avez un léger crop (environ 1,3 x) lorsque vous enregistrez une vidéo, et c’est le même crop pour les séquences 1080 p et 4K. La qualité vidéo est très bonne, surtout pour ce prix.

Une superpuissance nouvellement ajoutée sur le Pixel 6a est l’enregistrement vidéo HDR, même à la résolution 4K à 60 fps.

Pixel 6a : autonomie

Le Pixel 6a est équipé d’une batterie d’une capacité de 4 410 mAh, une bonne taille pour un smartphone aussi compact. Le Pixel 6a est un bon élève en matière de batterie, mais pas tout à fait au niveau de son prédécesseur. Il a tenu plusieurs heures avec une utilisation très intensive, et j’ai pu l’étirer jusqu’à un jour et demi avec une utilisation occasionnelle. Vous avez également la fonction Batterie adaptative d’Android 12 qui devrait aider à assouplir votre utilisation de la batterie au fil du temps et la fonction Économiseur de batterie extrême qui met en pause la plupart des applications et ralentit le processeur du smartphone pour obtenir une plus grande autonomie.

Les vitesses de charge peuvent devenir folles de nos jours, mais ce n’est pas le cas sur le Pixel 6a. Le smartphone ne prend en charge que la charge filaire de 18 W, ce qui est un peu plus lent que les iPhone et les Galaxy.

De plus, il n’y a pas du tout de prise en charge de la recharge sans fil. Ceux qui sont habitués à la commodité de la recharge sans fil pourraient être déçus, mais c’est un compromis pour le prix inférieur.

Pixel 6a : verdict

En fin de compte, avec le Pixel 6a, Google a suivi un chemin différent de celui de la plupart des fabricants de smartphones Android. Au lieu de l’équiper d’une puce de milieu de gamme et de maximiser l’affichage ou de se concentrer sur une fonctionnalité gadget, il a donné au smartphone un processeur Tensor de qualité premium qui assure une performance rapide que l’on trouve rarement dans cette classe de prix.

C’est une recette gagnante à mon avis, ou du moins le moindre des maux si l’on considère qu’il faut faire quelques compromis dans un smartphone à petit prix.

Le Pixel 6a n’a pas certaines caractéristiques que vous voyez sur les flagships comme la caméra zoom, la recharge sans fil, et il est fait de plastique. Le plus grand de ces compromis à mon avis doit être l’absence d’un taux de rafraîchissement rapide, mais ces compromis sont loin d’être aussi mauvais que ce que la plupart des autres smartphones abordables font.

En fin de compte, je recommande volontiers le Pixel 6a à tous ceux qui apprécieraient un smartphone plus compact et qui veulent économiser quelques euros, mais avec une mise en garde : les smartphones Pixel semblent avoir une réputation de bugs et de problèmes qui apparaissent en cours de route et peuvent ralentir les smartphones.