L’iPhone 14 Pro pourrait avoir une encoche en forme de pilule lorsqu’il est allumé

Les rumeurs concernant l’iPhone 14 s’intensifient de jour en jour. Il est désormais acquis que l’iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces seront les premiers smartphones depuis 2017 à dire adieu à l’encoche en faveur d’une découpe en forme de pilule.

En effet, les fuites ont depuis longtemps suggéré que la série d’iPhone pour 2022 comprendrait deux trous en haut de leur écran : une pour la caméra frontale et une pour les composants liés à la technologie Face ID — le « poinçon + pilule ». Une nouvelle fuite de MacRumors, citant « un informateur anonyme », suggère que les deux trous apparaîtront comme une seule encoche en forme de pilule lorsque l’écran de l’iPhone 14 Pro sera actif.

Étant donné que l’espace entre les deux découpes est si petit, il n’y a apparemment aucun moyen pour Apple d’utiliser efficacement cette zone et l’écart au milieu pourrait être visuellement peu attrayant, et pour faire face à cela, Apple va apparemment désactiver les pixels morts pour que la configuration ressemble à une longue pilule. Autrement dit, Apple aurait l’intention d’éteindre les pixels entre ces deux trous pour créer un espace noir contigu.

La source suggère également que la société « a l’intention d’étendre visuellement les zones noircies autour des trous pour afficher du contenu ». En d’autres termes, l’iPhone pourrait très bien faire usage de cet espace noir, et pourrait modifier la taille de « l’encoche » en fonction de ces objectifs.

Séparément, 9to5Mac a appris de ses sources que l’espace entre les deux découpes ne sera pas un gaspillage d’espace et qu’Apple pourrait utiliser cette zone pour afficher les indicateurs de confidentialité vert et orange respectivement pour la caméra et le microphone, qui sont actuellement affichés dans le coin supérieur droit de l’écran. Ce changement permettra à Apple d’afficher les deux points en même temps, par opposition à l’affichage du seul point vert lorsque la caméra et le microphone sont tous deux utilisés par des applications. Les utilisateurs pourront apparemment aussi appuyer sur ces indicateurs pour voir une liste d’applications accédant au microphone et à la caméra.

Rendez-vous le 7 septembre

À part cela, Apple prévoit apparemment de remanier l’application Appareil photo et de déplacer la plupart des commandes vers la partie supérieure de l’écran pour offrir aux utilisateurs une vue plus large de l’aperçu de l’appareil photo. Il semble que la petite surface libérée par l’encoche soit utilisée à bon escient pour améliorer l’expérience client.

Cette rumeur intervient à une semaine de l’événement Far Out d’Apple, où plusieurs nouveaux modèles d’iPhone devraient apparaître. Le modèle Pro devrait inclure une nouvelle puce, une caméra frontale autofocus et une hausse de prix. On s’attend également à de nouvelles Apple Watch, dont une Apple Watch Series 8, et à de possibles mises à niveau de la gamme AirPods Pro.