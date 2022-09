IFA 2022 : le nouveau Lenovo Thinkpad X1 Fold a un écran pliable de 16,3 pouces

by

Au plus fort du boom des smartphones pliables, fin 2020, Lenovo a surpris tout le monde en lançant un nouvel ordinateur portable appelé ThinkPad X1 Fold. Présenté comme le premier PC pliable au monde, le ThinkPad X1 s’est distingué par son panneau OLED pliable de 13,3 pouces qui offrait aux utilisateurs plusieurs modes d’utilisation de l’ordinateur portable. En outre, le ThinkPad X1 était également doté d’un mini-clavier pliable Bluetooth qui se fixait à la moitié inférieure de l’écran, le transformant en un ordinateur portable d’apparence normale doté d’un clavier et d’un trackpad.

Malgré ces problèmes, la première tentative de Lenovo de fabriquer un PC pliable a été généralement considérée comme un pas dans la bonne direction, les gens s’attendant à ce que la société propose un successeur dans un avenir proche. C’est précisément ce qui s’est passé aujourd’hui. Aujourd’hui, ASUS n’est peut-être pas la seule société qui cherche à lancer un PC Windows mobile avec un grand écran pliable et un processeur Intel Core 12e génération.

Selon le communiqué de presse de Lenovo pour l’IFA 2022, le nouveau Lenovo ThinkPad X1 Fold est doté d’un écran OLED pliable de 16,3 pouces, d’un processeur Intel Core i7, de 32 Go de RAM et de 1 To de stockage.

Si Lenovo a été le premier grand fabricant de PC à lancer une tablette Windows avec un écran pliable, le ThinkPad X1 Fold de première génération a reçu des critiques décevantes lors de son lancement. L’écran de 13,3 pouces n’offre pas beaucoup d’espace lorsqu’il est plié en deux, et le processeur Intel Core i5-L16G7 de l’ordinateur était un peu à la ramasse.

Il semble que le nouveau modèle résoudra ces deux problèmes. L’écran de 16 pouces est 22 % plus grand que celui de la génération précédente, tandis que des bords plus fins et un châssis plus mince devraient permettre à l’ordinateur de rester assez compact.

L’écran a un format 4:3 lorsqu’il est déplié, supporte une luminosité allant jusqu’à 600 nits, et prend en charge les technologies HDR et Dolby Vision. Contrairement à la première génération (et au ASUS Zenbook Fold 17 OLED), le nouveau ThinkPad X1 Fold peut également être configuré avec un stylo numérique Wacom en option.

Un modèle plus mobile

Le nouveau Thinkpad X1 Fold est conçu pour fonctionner avec un accessoire clavier optionnel doté de touches pleine taille rétroéclairées et d’un système Lenovo TrackPoint comprenant à la fois un grand pavé tactile haptique et le traditionnel bouton de pointage au centre des touches.

Repliez l’écran au milieu et enclenchez le clavier sur la section inférieure et vous obtenez effectivement un ordinateur portable de 12 pouces. Si vous renoncez au clavier physique, vous pouvez utiliser la partie inférieure de l’écran plié comme clavier virtuel.

Si vous pliez entièrement la tablette en deux, elle prend à peu près autant de place qu’un ordinateur portable 13 pouces traditionnel, ce qui la rend plus facile à transporter ou à ranger dans une mallette. Une béquille intégrée vous permet également de poser la tablette sur une surface plane pour l’utiliser en orientation paysage ou portrait.

Grosse amélioration sous le capot

Sous le capot, l’ordinateur disposera d’un processeur nettement plus performant avec des graphiques intégrés Intel Iris Xe. L’ordinateur dispose également de trois haut-parleurs avec un son Dolby Atmos. Ils sont configurés de manière à ce que deux soient toujours actifs afin de fournir un son stéréo en mode portrait ou paysage. Il y a également deux microphones.

Les autres caractéristiques comprennent deux ports Thunderbolt 4, un port USB Type-C, une puce Intel Visual Sensing Controller basée sur l’IA qui travaille avec la caméra de la tablette pour s’assurer que vous restez dans le cadre pendant les appels vidéo et permet une fonction de « réveil à l’approche » qui permettra à l’ordinateur de se mettre en veille lorsque vous vous éloignez et de se réveiller lorsque vous revenez. La tablette serait dotée d’une conception testée selon la norme MIL-STD-810H et l’ensemble mesure 17,4 mm d’épaisseur.

Lenovo précise qu’elle a l’intention de rendre le nouveau ThinkPad X1 Fold 2022 disponible à la vente d’ici novembre 2022 avec un prix de départ de 2 499 dollars.