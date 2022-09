IFA 2022 : les lunettes Lenovo Glasses T1 place l’écran de votre PC sur votre visage

Lenovo est l’une des rares marques d’électronique grand public à s’intéresser sérieusement aux wearables de réalité augmentée (XR) et propose déjà des produits haut de gamme sur le marché. Prenez, par exemple, les lunettes connectées ThinkReality A3, qui apportent les avantages de la réalité augmentée à un dispositif qui ressemble beaucoup à une paire de lunettes de soleil ordinaires. Cependant, les dernières lunettes connectées de la société évitent les ambitions du Métaverse et prennent une voie différente pour devenir un centre de divertissement plus personnel.

Les lunettes connectées n’ont rien de nouveau, mais elles sont encore trop chères ou peu pratiques pour la plupart des gens. Les nouvelles lunettes de Lenovo pourraient être différentes… lorsqu’elles seront disponibles à l’achat.

Annoncées aujourd’hui en amont de l’IFA 2022, les lunettes Lenovo Glasses T1 se veulent un « écran privé portable pour la consommation de contenu en déplacement ». Contrairement aux Google Glass, au casque HoloLens de Microsoft et à d’autres casques de réalité augmentée, les T1 ne sont qu’un écran externe pour d’autres appareils — ce n’est pas un ordinateur autonome. Les lunettes ne sont pas sans fil, ce qui signifie qu’il n’y a pas de batterie à recharger, mais il y a un câble qui part de l’arrière des lunettes.

Lenovo affirme que les lunettes devraient fonctionner avec tout ce qui prend en charge la sortie vidéo par USB Type-C. Cela inclut bon nombre des meilleurs ordinateurs portables, l’iPad Air et Pro, et certains smartphones et tablettes Android. Il y aura également un adaptateur optionnel pour les iPhone et autres iPad avec un connecteur Lightning.

Les lunettes sont dotées d’un écran Micro-OLED, avec une résolution de 1 920 x 1 080 pixels pour chaque œil et une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Ce taux de rafraîchissement serait trop lent pour les jeux de réalité virtuelle, mais les T1 sont strictement destinées au travail de productivité et aux jeux traditionnels — considérez-les comme un écran externe, mais placé directement devant vos yeux au lieu d’être fixé sur un bureau ou un mur.

Un écran devant les yeux !

En effet, l’idée derrière les Glasses T1 est de servir d’écran secondaire plus personnel qui peut tenir dans votre poche et ne nécessite pas de matériel de traitement ou de batterie complexe pour aller avec. Lenovo n’a pas expliqué jusqu’où va la compatibilité avec les applications de différentes plateformes logicielles, mais affirme qu’elles fonctionneront avec la plateforme Ready For proposée avec les smartphones Motorola et les ordinateurs Lenovo. Ready For est la version de Lenovo du DeX de Samsung, qui permet aux utilisateurs de visualiser l’écran de leur smartphone sur un écran plus grand. Les utilisateurs peuvent également associer des accessoires comme un clavier pour travailler sérieusement sur l’écran connecté plus grand. Du jeu au streaming Netflix, Ready For est censé gérer tout ce que vous pouvez faire sur l’écran de votre smartphone, et par extension, sur les Glasses T1, également.

Lenovo a déjà vendu des lunettes connectées à des entreprises pour un usage professionnel, mais les T1 semblent être la première paire de lunettes de la société destinée aux traditionnels acheteurs. Malheureusement, il n’y a pas encore d’informations spécifiques sur les prix ou la disponibilité.

Les Lenovo Glasses T1 arriveront en Chine fin 2022, où elles seront appelées « Lenovo Yoga Glasses », et elles arriveront sur « certains autres marchés » en 2023.