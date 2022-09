Reality One, Reality Pro et Reality Processor : le casque à réalité mixte arrive

Apple a déposé des demandes de marque pour son prochain casque AR/VR (XR) sur plusieurs marchés à travers le monde autour du terme Reality, rapporte Bloomberg. Sur son marché national, les demandes de brevet auraient été déposées au nom d’Apple par des tiers afin d’éviter d’être détectées. La série de demandes de marques déposées auprès du United States Patent and Trademark Office porte sur Reality One, Reality Pro et Reality Processor.

Le terme Reality circule dans la sphère des fuites depuis un certain temps, de nombreuses sources affirmant que realityOS est la plateforme logicielle qui alimentera le matériel AR/VR d’Apple. Des références à realityOS ont déjà été repérées dans le code de l’App Store. Selon de nombreuses rumeurs, le casque XR d’Apple, qui devrait arriver au début de l’année prochaine, serait le dispositif portable le plus avancé de son genre, mais cela reste à voir.

Le modèle serait alimenté par une puce de la série M2 servant de processeur principal, mais il y aurait également un coprocesseur pour gérer les tâches moins exigeantes. Doté d’une technologie avancée de suivi des yeux et de plus d’une douzaine de caméras, le casque permettrait aux utilisateurs de regarder des films ensemble, de jouer et même de participer à des appels FaceTime depuis leurs propres avatars virtuels animés, selon Mark Gurman.

Selon certains rapports, Apple aurait eu du mal à optimiser le système thermique de son casque, mais ces problèmes pourraient avoir été résolus puisque la société aurait montré des unités du dispositif à un cercle fermé de membres du conseil d’administration plus tôt cette année. Mais ce qui est resté un mystère jusqu’à présent, c’est le nom commercial du casque.

Par rapport à ses pairs, Apple est connu pour s’en tenir à des schémas de dénomination conservateurs et pour ne choisir de nouveaux mots pour un produit que lorsque celui-ci est vraiment unique en son genre. Dans le cas du casque très attendu d’Apple, les termes Reality One et Reality Pro ressemblent à quelque chose qu’Apple serait enclin à utiliser — de plus, tout cela s’intègre parfaitement à l’écosystème realityOS.

Un dépôt qui ne fait aucun doute

Les dépôts de brevet offrent également un indice. La marque Reality One contient des termes tels que « appareil pour jeux », « fonctions de télécommunication », « transmission de messages et d’images assistée par ordinateur », « envoi de messages », « diffusion sans fil » et « fourniture de musique en ligne », autant de tâches qui correspondent tout à fait à un casque AR/VR.

S’il y avait encore des doutes, l’autre dépôt de Reality One commence par « Appareils et instruments photographiques et optiques », ce qui est également très révélateur d’un casque portable et de son composant principal. Le troisième couvre un produit lié aux « services de divertissement dans la nature de la production et de la distribution de contenu de réalité mixte, virtuelle et augmentée ».

Le dépôt de la marque Reality Processor mentionne du « matériel informatique portable » et des « télécommandes à utiliser avec des ordinateurs », ce qui fait à nouveau fortement penser à un dispositif portable. Selon les rumeurs, Apple travaillerait sur plusieurs itérations de son premier casque XR, dont le nom de code est N301, un successeur portant le nom de N602, une version de réalité mixte moins chère prévue pour 2025, ainsi qu’une paire de lunettes de réalité augmentée.