Les dépôts de marques indiquent que le casque de réalité mixte d’Apple portera la marque « Reality »

Le casque de réalité mixte AR/VR d’Apple, connu jusqu’ici comme le Apple View, en est maintenant au point où l’on spécule toujours sur le fait que l’appareil sera présenté lors du prochain événement Apple. Par exemple, le 7 septembre, Apple présentera la gamme d’iPhone 14, les nouveaux modèles de l’Apple Watch Series 8, et plus encore. Selon certains informateurs, le casque d’Apple, dont le prix oscille entre 2 000 et 2 500 dollars, sera présenté lors du prochain événement au cours d’un moment « One more thing… ».

La plus grande raison de ne pas s’attendre à ce que cela se produise vient peut-être de l’homme qui en sait tellement de choses sur ce qui se passe chez Apple qu’il peut vous dire avec exactitude ce qui se passe derrière des portes closes. Évidemment, je parle de Ming-Chi Kuo, de TF International. L’analyste affirme qu’Apple lèvera le voile sur son premier casque de réalité mixte lors d’un événement en janvier.

Bloomberg révèle aujourd’hui qu’Apple pourrait être en train de choisir entre plusieurs noms possibles pour son casque. Selon un processus que le géant de la technologie a déjà utilisé auparavant, des noms possibles pour l’appareil ont été déposés par des cabinets d’avocats auxquels Apple a eu recours par le passé pour protéger les noms de ses appareils. Aux États-Unis, dans l’Union européenne, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Arabie saoudite, au Costa Rica et en Uruguay, les cabinets d’avocats liés à Apple ont déposé des demandes pour « Reality One », « Reality Pro » et « Reality Processor ».

Bloomberg a découvert que les trois marques ont été déposées par une société-écran appelée Immersive Health Solutions LLC, constituée en février dernier. Cette société a été à son tour enregistrée par une autre société-écran appelée Corporation Trust Company. La marque RealityOS d’Apple a été déposée par la même société. Il s’agit du nom attendu du système d’exploitation qu’Apple a développé pour son casque de réalité mixte et les lunettes connectées.

Les noms « Reality One » et « Reality Pro » pourraient indiquer qu’Apple sortira deux variantes différentes du casque, y compris une version « Pro » haut de gamme qui aura davantage de fonctionnalités et coûtera plus cher. Le nom « Reality Processor » pourrait faire référence au chipset Apple Silicon M2 qui alimentera le casque. L’appareil devrait être équipé de 16 Go de RAM et exécutera des versions VR de certaines applications Apple comme Maps et FaceTime.

La « Next Big Thing » d’Apple pourrait enfin être présentée en janvier

L’appareil permettra aux utilisateurs de jouer avec d’autres porteurs de casque et Apple s’attachera à fournir du contenu en streaming pour le casque, notamment des films et des jeux. Au cas où vous ne connaîtriez pas la réalité virtuelle (RV), elle permet au porteur du casque d’interagir avec un monde qui n’est pas réel. La réalité augmentée (RA) prend un flux réel et y superpose une couche de données.

Un bon exemple de réalité augmentée est la vue en direct de Google Maps, qui peut être utilisée pour obtenir des indications sur la marche à suivre. La caméra arrière du smartphone fournit une image en direct et des flèches sont superposées à cette image pour vous indiquer la direction à suivre. En outre, des points de repère sont nommés à l’écran. Apple a déjà diffusé son RealityKit aux développeurs pour les aider à créer des applications de réalité augmentée pour le casque.

Alors qu’Apple s’apprête à dévoiler sa prochaine itération de l’iPhone avec la série iPhone 14, la société pourrait ne pas vouloir que ses nouveaux smartphones partagent la vedette avec le casque de réalité mixte tant attendu.