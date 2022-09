La fuite du Snapdragon 6 Gen 1 pourrait booster les smartphones abordables

Qualcomm est sur le point de lancer une nouvelle série de SoC de milieu de gamme. L’année dernière, le Snapdragon 8 Gen 1 a marqué un changement dans les conventions de dénomination (et l’efficacité énergétique) des puces Qualcomm.

Aujourd’hui, il semble que Qualcomm se prépare à lancer le Snapdragon 6 Gen 1, une puce abordable de nouvelle génération qui adopte la marque Snapdragon moderne, avec lequel le géant américain des puces entend proposer des smartphones de milieu de gamme attrayants. La nouvelle puce, qui porte le numéro de modèle interne SM6450, est développée depuis un certain temps et est apparemment sur le point d’être lancée.

Une fuite de la fiche technique d’Evan Blass nous donne un premier aperçu détaillé du Snapdragon 6 Gen 1. Bien que nous ne connaissions pas le nombre de cœurs de CPU ou de GPU disponibles dans ce SoC, il utilise un processus de fabrication de 4 nm (TSMC) et exécute un CPU Kryo de 2,2 GHz. Il contient également un GPU Adreno sans nom — pour référence, le Snapdragon 695 5G dispose également d’un CPU de 2,2 GHz, mais utilise une conception en 6 nm.

En outre, le Snapdragon 6 Gen 1 prend en charge les écrans full HD+ à 120 Hz, la capture vidéo 4K HDR et les configurations de caméra avec un capteur de 48 mégapixels maximum. Les smartphones utilisant ce SoC peuvent embarquer un maximum de 12 Go de RAM LP-DDR5 (2 750 MHz) et prennent en charge de manière native la 5G en ondes millimétriques et en ondes sub-6GHz grâce à la plateforme Snapdragon X62 5 G.

À cela s’ajoutent également le Bluetooth 5.2, le Wi-Fi 6E, le support de QuickCharge 4.0+. Pour les nouveaux smartphones de milieu de gamme, le nouveau Snapdragon 6 Gen 1 devrait apporter une amélioration bienvenue en termes de performance et d’équipement.

Le nouveau SoC « abordable »

Si ce n’était pas déjà clair, le Snapdragon 6 Gen 1 est le nouveau SoC « abordable » de Qualcomm. Il se positionne en dessous du Snapdragon 7 Gen 1 de milieu de gamme, lancé plus tôt cette année. Bien que ses spécifications soient similaires à celles des puces Snapdragon de la série 6, le nouveau processus de fabrication en 4 nm devrait permettre d’améliorer les performances du processeur et du GPU sans nuire à l’efficacité énergétique.

En d’autres termes, les téléphones équipés du Snapdragon 6 Gen 1 devraient être bon marché, assez puissants et durables. L’efficacité énergétique est un énorme argument de vente du Snapdragon 8 Gen 1, qui résout en grande partie les problèmes d’autonomie des précédents SoC Snapdragon — espérons que cet avantage se répercute sur la nouvelle puce économique.

Nous espérons que le Snapdragon 6 Gen 1 fera ses débuts lors du Snapdragon Summit de Qualcomm le 15 novembre. Le nouveau Snapdragon 8 Gen 2 devrait également apparaître lors de cet événement.