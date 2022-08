La production d’iPad à Foxconn revient à la normale après la pire canicule qu’ait connue la Chine

Dans le même ordre d’idées, une source rapporte qu’Apple pourrait être sur le point de lancer le MacBook Pro (2022). Certains rapports affirment que le M2 Pro et le M2 Max sont en cours de développement. Dans le même temps, nous pourrions entendre une autre série de nouvelles intéressantes sur la nouvelle gamme d’iPhone, y compris leurs couleurs, leurs caractéristiques et autres capacités.

you might also like