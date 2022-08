Apple tiendra un événement en octobre pour dévoiler de nouveaux Mac, iPad, macOS Ventura et iPadOS 16

Le mois d’octobre approche à grands pas, et il sera certainement accompagné de l’annonce de nouveaux iPad et Mac. L’événement à venir est important pour Apple, car les produits représentent une part importante des revenus du géant de la technologie et son influence sur ses concurrents. Si les Mac et les iPad sont la principale raison de se rendre à l’événement, d’autres produits seront dévoilés.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, les fans d’Apple peuvent s’attendre à un iPad Pro revu et corrigé avec un processeur M2. Il y aura deux versions de l’appareil : l’une sera un iPad Pro de 11 pouces avec un écran LCD, tandis que l’autre sera un iPad Pro de 12,9 pouces avec la technologie mini-LED. Ces deux versions seront équipées de la connexion MagSafe.

Le géant de la technologie a également amélioré l’autonomie des appareils, la version 11 pouces bénéficiant de 13 heures tandis que la version 12,9 pouces bénéficie de 10 heures d’autonomie.

Selon 9to5Mac, Apple a également travaillé sur des mises à niveau pour son iPad plus abordable. Le nouvel iPad de 10e génération sera doté d’un port USB-C qui permettra aux utilisateurs de connecter facilement l’appareil à des écrans externes plus modernes, comme le Studio Display d’Apple. L’appareil sera également doté d’un écran Retina de la même résolution que celui de l’iPad Air. Cela signifie qu’il y aura un peu d’augmentation de l’écran à 10,5 pouces.

Apple devrait annoncer la nouvelle génération de MacBook Pro 14 et 16 pouces lors de l’événement. Les deux Mac seront équipés de processeurs M2 Pro et M2 Max. La nouvelle génération de Mac sera dotée d’un écran Retina d’une résolution de 2 560 x 1 600 pixels et d’une luminosité de 500 nits qui offre une image audacieuse et colorée qui fonctionne bien pour le streaming de vidéos. L’écran Retina prend en charge les normes Adobe RGB et DCI-P3. Ce sont les normes de couleur requises pour les travaux vidéo et graphiques de niveau professionnel.

iPadOS 16 et macOS Ventura

Les deux systèmes d’exploitation très attendus d’Apple, iPadOS 16 et macOS Ventura, seront dévoilés en octobre. Les deux systèmes d’exploitation partagent de nombreuses fonctionnalités, et l’une d’entre elles est Stage Manger. Celle-ci peut aider les utilisateurs à redimensionner leurs fenêtres pour qu’elles aient la taille parfaite pour n’importe quelle tâche. Il peut également aider les utilisateurs à accéder facilement aux fenêtres et aux applications en les classant par ordre d’utilisation récente. Stage Manager peut également créer des fenêtres superposées de différentes tailles dans une seule vue pour permettre aux utilisateurs d’organiser leur espace de travail idéal. Il permettra aux utilisateurs de regrouper des apps.

iPadOS 16 sera également équipé de Freeform, une fonctionnalité créée pour schématiser de nouveaux projets et agréger des actifs importants. La fonctionnalité permettra aux utilisateurs de dessiner ou d’écrire n’importe où tout en intégrant des images, du son, des vidéos, des documents, des PDF et des liens Web.

Quant à macOS Ventura, le système d’exploitation sera équipé de Continuity Camera, une fonctionnalité qui permettra aux gens d’utiliser leur iPhone comme webcam. Il sera également doté d’une recherche Spotlight améliorée, des applications Météo et Horloge, et d’une meilleure collaboration entre les applications Apple.

Le géant de la technologie n’a pas révélé la date exacte de son événement d’octobre, mais si l’on se base sur le calendrier des précédents événements d’automne, Apple pourrait le tenir autour de la deuxième semaine d’octobre.