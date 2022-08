Instagram annonce des tests pour la personnalisation des publications recommandées

Adam Mosseri admet la similitude des fonctionnalités et s’en explique. Par conséquent, les tests ont lentement disparu et ont duré des semaines. Ces plaintes ont été accueillies avec plaisir, car elles permettront d’améliorer la plateforme.

L’entreprise a annoncé que le flux plein écran sera atténué, car les utilisateurs n’étaient pas satisfaits des tests. Ils ont également été critiqués par les internautes, car les fonctionnalités ressemblent beaucoup à celles de TikTok, ce qui en fait des copies conformes de la plateforme et leur fait perdre leur originalité. Parmi les personnes qui ont critiqué ce changement, on trouve Kylie Jenner et Kim Kardashian, qui ont partagé leurs sentiments sur Twitter. Les deux sœurs ont demandé à Meta de faire revenir l’ancien Instagram.

Les utilisateurs peuvent désormais bloquer les messages relatifs aux mots, emojis et phrases choisis. Dans son article de blog, la société a déclaré : « Que vous voyiez quelque chose qui n’est pas pertinent ou que vous ayez abandonné quelque chose que vous aimiez, vous pouvez utiliser cette fonction pour ne plus voir de contenu qui ne vous intéresse pas ».