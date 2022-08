L’iPad 10 pourrait revoir le placement du capteur Touch ID et de la caméra FaceTime

Apple devrait connaître un trimestre très mouvementée cette année. Dans quelques semaines, l’entreprise dévoilera la prochaine grande nouveauté en matière d’iPhone, notamment avec les changements prévus dans le design de l’iPhone 14 Pro. Après cela, nous nous attendons à entendre de bonnes nouvelles concernant la prochaine génération de Mac et d’iPad, qui feront passer la productivité au niveau supérieur. Un appareil, en particulier, a commencé à attirer l’attention au fur et à mesure des rumeurs et des spéculations. L’iPad de 10e génération semble être sur le point de rompre définitivement avec son passé, et Apple pourrait modifier radicalement son design à plus d’un titre.

Le design de l’iPad d’entrée de gamme n’a pas été modifié en profondeur depuis le lancement de l’iPad de 2e génération, il y a près de 10 ans. Si le modèle n’est pas laid en soi, il est devenu daté au point de donner une impression d’abandon. Son esthétique n’incite pas à investir dans cet appareil, même si son prix le rend très accessible aux consommateurs disposant d’un budget limité. Heureusement, il semble que son destin va enfin changer cette année, du moins si l’on en croit les rumeurs qui affirment qu’Apple va mettre l’iPad de base au diapason de ses dernières directives de conception.

Selon des informations récentes basées sur des schémas CAO 3D ayant fait l’objet d’une fuite, l’iPad 10 aura les mêmes bords plats que le reste de la gamme actuelle d’iPad. Il passerait également à l’USB-C, ce qui signifie que tous les iPad auront abandonné la connexion Lightning propriétaire lors de son lancement en octobre. La prise casque de 3,5 mm disparaîtra également, selon les fuites, marquant la fin de ce port sur les iPad. Il semble maintenant qu’Apple pourrait aller jusqu’au bout de l’amélioration du design, en mettant l’iPad presque au même niveau que l’iPad Air et l’iPad Pro.

Selon le blog japonais MacOtakara, les schémas de l’iPad 10 qui ont fait l’objet d’une fuite ne comprennent pas les emplacements du bouton Touch ID et de la caméra frontale FaceTime. La présomption était que, étant donné la taille des bords d’écran, ils seraient aux mêmes endroits que les précédents iPad.

Le site propose toutefois une interprétation différente, puisque les schémas ne sont destinés qu’aux fabricants d’accessoires, laissant de côté ces deux éléments d’information essentiels.

Une caméra utilisée en orientation paysage

Selon ces sources, le capteur Touch ID pourrait en fait être intégré au bouton supérieur d’une manière analogue à celle de l’iPad mini de 6e génération et de l’iPad Air de 5e génération. Cependant, ce qui est plus intéressant, c’est la suggestion que la caméra FaceTime sera déplacée sur le côté de la tablette plutôt que sur le dessus. L’emplacement actuel des caméras frontales de l’iPad, de l’iPad Air et de l’iPad mini est prévu pour une orientation portrait. Le déplacement de la caméra sur le côté signifie que l’iPad 10 serait conçu pour être utilisé en orientation paysage. Même l’iPad Pro a toujours ses caméras en haut de l’écran.

Si le capteur Touch ID est déplacé vers le bouton supérieur, l’iPad 10 pourrait très bien avoir des bords plus fins que tous ses prédécesseurs. En termes de design, cela le mettrait au même niveau que l’iPad Air. Si cela s’avère exact, ces deux modèles se distingueront principalement par leurs entrailles, l’iPad 10 étant doté de spécifications d’entrée de gamme ou plus anciennes. Cela dit, ce ne sont que des spéculations pour l’instant.