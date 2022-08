Le futur smartphone Xiaomi 13 Ultra devrait être disponible dans le monde entier

Le Xiaomi 12S Ultra est le dernier smartphone phare de Xiaomi et est une véritable centrale électrique. Il est équipé du dernier et meilleur chipset de Qualcomm, le Snapdragon 8+ Gen 1, et comme rapporté le mois dernier, le Xiaomi 12S Ultra a même réussi à battre l’iPhone 13 Pro Max dans un test de jeu.

Ça a l’air génial, non ? Cependant, vous ne pouvez pas acheter le Xiaomi 12S Ultra. Il n’est vendu qu’en Chine. Mais, il semble que vous serez en mesure d’acheter le successeur du Xiaomi 12S Ultra lorsqu’il sortira.

Comment le savons-nous ? Eh bien, le PDG de Xiaomi, Lei Jun, l’a confirmé dans un récent tweet. Sur Twitter, il a déclaré que « la prochaine itération du Ultra » sera disponible dans le monde entier. Donc oui, si, pour une raison quelconque, Xiaomi ne change pas ses intentions, vous serez en mesure d’acheter le prochain modèle Ultra lorsque la société le lancera.

Quant à savoir quel sera le prochain modèle Ultra, les rumeurs prédisent qu’il pourrait s’agir du Xiaomi 13 Ultra, qui devrait être commercialisé à la fin de cette année.

Selon les rumeurs, le Xiaomi 13 Ultra sera équipé de la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, qui n’a pas encore été lancée et qui pourrait être annoncée officiellement lors du Tech Summit de Qualcomm en novembre prochain.

The next iteration of Ultra will be available in our global markets! https://t.co/TgdDWq8724 — leijun (@leijun) August 27, 2022

Une excellente nouvelle

Les rumeurs indiquent également que la série Xiaomi 13 sera équipée d’une dalle LTPO AMOLED avec une résolution Quad HD (2 560 x 1 440 pixels) et qu’elle prendra en charge la recharge filaire de 100 W et la recharge sans fil de 50 W. Le modèle Ultra aura probablement le même écran et le même support de charge que le reste de la gamme.

Malheureusement, à l’heure actuelle, nous n’avons pas d’autres rumeurs comme la RAM et la capacité de la batterie ou de connaître le prix pour le Xiaomi 13 Ultra, mais nul doute que cela va changer une fois que nous approchons de la date d’annonce de la série Xiaomi 13. Donc, si vous êtes un fan de Xiaomi, restez à l’écoute.