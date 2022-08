DJI dévoile le DJI Avata, une nouvelle expérience de vol immersif en drone

Après une série de fuites incessantes, le nouveau drone DJI Avata est officiellement arrivé avec un prix de départ de 579 euros. Le dernier drone à vision à la première personne (FPV) de DJI a de quoi susciter l’enthousiasme, à commencer par un vol totalement immersif, tel que vous ne pourriez pas en vivre avec un drone traditionnel.

Selon les propres termes du géant technologique, le Avata est conçu pour offrir une « expérience presque hors du corps ». Ses commandes intuitives rendent le vol FPV accessible même aux pilotes novices. En même temps, le petit cadre du Avata contient suffisamment de technologies pour permettre des mouvements aériens plus professionnels et créatifs pendant une durée de vol pouvant atteindre 18 minutes.

Le DJI Avata est compatible avec les DJI Goggles 2, les DJI FPV Goggles V2 et la DJI FPV Remote Controller 2. Mais qu’est-ce qui fait exactement du Avata le drone FPV de style « CineWhoop » le plus sûr et sans doute le plus puissant à voler aujourd’hui, dès sa sortie de la boîte ?

Comparé au FPV Combo que DJI a lancé en 2021, le nouvel Avata est beaucoup plus compact et léger, ce qui lui permet de se faufiler dans les espaces les plus étroits. La conception unique du Avata dépouille le châssis d’un drone traditionnel en un châssis conçu pour la vitesse et l’agilité, pesant seulement 410 g tout en intégrant des protections d’hélice aérodynamiques pour plus de sécurité.

Le DJI Avata est doté d’un système d’imagerie exceptionnel qui surpasse ceux que l’on trouve sur tous les drones de course FPV. Le Avata est équipé d’un capteur CMOS photo de 48 mégapixels de 1/1,7 pouce avec une ouverture f/2,8, et d’un objectif ultra grand-angle avec un angle de vue allant jusqu’à 155 degrés. Le champ de vision plus large permet de réaliser des photographies et des vidéos aériennes immersives jusqu’à 4 k à 60 fps, ainsi que des séquences au ralenti à 2,7 K à 100 fps.

Ensuite, il y a le mode couleur D-Cinelike, qui offre une multitude d’informations sur les couleurs pour régler le mélange de couleurs de votre vidéo en post-production.

Enfin, vous disposez d’un espace de stockage interne de 20 Go, ce qui signifie que vous avez la liberté et la spontanéité de faire preuve de créativité, même sans une carte micro SD installée dans le port embarqué.

Le DJI Avata conserve des vidéos nettes et stables, même lors de manœuvres brusques, grâce à deux technologies de stabilisation phare. DJI RockSteady élimine le tremblement général de l’image, et DJI HorizonSteady maintient l’image orientée vers le niveau réel. Ces deux technologies équipent également la série de caméras d’action robustes de DJI.

De nouvelles lunettes immersives DJI Goggles 2

Également annoncé aujourd’hui, DJI Goggles 2 est un casque vidéo de nouvelle génération qui offre un ajustement plus petit, plus léger et plus confortable, avec une image FPV cristalline comparable à celle des autres drones DJI.

Les lunettes sont équipées d’écrans Micro-OLED clairs avec des dioptries réglables, de sorte que les personnes qui portent normalement des lunettes n’ont pas besoin de les utiliser avec le casque. Lorsqu’elles sont utilisées avec le DJI Motion Controller, vous pouvez contrôler librement l’appareil et la caméra à cardan. Parallèlement, un panneau tactile intuitif situé sur le côté des lunettes vous permet de contrôler ses paramètres d’une seule main.

Pour rester orientés pendant le vol tout en portant les lunettes, DJI Avata et DJI Goggles 2 affichent le point d’origine d’où le drone a décollé. Cette perspective de réalité augmentée (AR) donne un sens supplémentaire de l’orientation pour aider le pilote à localiser l’environnement immédiat en quelques secondes.

DJI Avata et DJI Goggles 2 se connectent en utilisant la transmission DJI O3+. Il s’agit de la technologie la plus puissante et la plus fiable jamais conçue par DJI pour un contrôle précis, une latence ultra-faible et des vidéos détaillées à 1080 p à 100 fps avec décodage H.265. Le délai de transmission est aussi faible qu’environ 30 millisecondes avec O3+. Mais en même temps, la distance de transmission est assez longue — jusqu’à 10 kilomètres. Les autres technologies qui garantissent la fiabilité de l’alimentation du drone FPV comprennent la commutation automatique des doubles fréquences, un débit binaire élevé de 50 Mb/s et des méthodes anti-interférences de pointe.

DJI Motion Controller, un dispositif de contrôle de vol intuitif

Le DJI Motion Controller est un dispositif de contrôle de vol qui vous permet de réaliser des manœuvres complexes en vous basant sur les mouvements naturels de votre main. Il vous suffit donc de déplacer le contrôleur dans l’espace et d’appuyer sur la gâchette de l’accélérateur pour propulser le drone. Le système est tellement intuitif que même les débutants complets peuvent s’y mettre rapidement et apprendre à voler en effectuant des mouvements fluides continus, même lorsqu’il s’agit de faire des piqués près du sol, de passer en trombe devant des obstacles et de glisser à travers des enceintes étroites vers des espaces ouverts.

Le drone FPV DJI Avata est doté de protections d’hélice intégrées qui rendent le fuselage plus durable et réduisent considérablement la probabilité de risque. L’appareil est construit pour résister à des collisions mineures, rebondissant doucement dans l’espace à la même altitude s’il heurte quelque chose. Mais en cas de collision où le drone se retrouve sur le dos, vous pouvez activer ce que l’on appelle le « mode tortue » pour remettre le drone en position de vol. Comme c’est pratique et réfléchi !

Mais la caractéristique de sécurité qui nous a le plus impressionnés est que, même avec sa petite taille, le DJI Avata inclut le système de géofencing GEO 2.0 qui informe les pilotes des restrictions de l’espace aérien et des potentiels dangers, et empêche le drone de s’égarer dans des endroits à haut risque, comme les aéroports. Mais ce n’est pas tout. Le DJI Avata est également équipé du système de réception ADS-B AirSense de DJI qui avertit les pilotes de drones lorsque des avions ou des hélicoptères sont à proximité, et diffuse le signal AeroScope de DJI pour aider les autorités à surveiller les drones en vol dans des endroits sensibles.

DJI Avata permet aux pilotes, qu’ils soient débutants ou professionnels, de choisir parmi plusieurs modes de vol en fonction de leur niveau de compétence :

Mode normal (N) : En mode N, le DJI Avata a un fonctionnement similaire aux autres drones DJI, vole en stationnaire grâce à la navigation par satellite et/ou des systèmes de positionnement visuel (VPS) sur la partie inférieure du drone

Mode manuel (M) (uniquement avec la radiocommande V2 DJI FPV) : Volez en mode M pour un contrôle complet et illimité et vivez l’expérience de vol FPV immersive. Les utilisateurs expérimentés peuvent personnaliser les paramètres et profiter d’un vol et de prises de vue hors du commun

Mode Sport (S) : Ce mode hybride, combinant les modes M et N, le mode S offre certaines de capacités de mouvements dynamiques du mode M avec certaines des fonctions de sécurité clés du mode N. Le mode S est l’équilibre entre les trois modes et a été développé pour donner aux pilotes plus de liberté pour explorer leurs talents tout en se familiarisant avec le vol FPV.

Prix et disponibilité

Le DJI Avata est disponible en précommande dès aujourd’hui dans plusieurs configurations. Une version autonome du DJI Avata est vendue au prix de 579 euros sans radiocommande, contrôleur de mouvements ou casque, ce qui est idéal pour ceux qui ont déjà un modèle compatible pour contrôler et visualiser depuis le drone.

Le Bundle DJI Avata Pro-View est vendu au prix 1 429 euros, et inclut le DJI Avata, les DJI Goggles 2 et le Contrôleur de mouvements DJI. Le Bundle DJI Avata Fly Smart est vendu au prix de 1149 euros et inclut le DJI Avata, le casque V2 DJI FPV et le contrôleur de mouvement DJI. Le kit DJI Avata Fly More est vendu au prix de 249 euros et inclut deux batteries de vol intelligentes DJI Avata et une station de recharge de batterie DJI Avata.