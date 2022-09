L’iPhone 14 Pro Max pourrait être un smartphone très lourd

Ce qui semble être la fiche technique de la gamme d’iPhone 14 a fait surface sur la plateforme de réseau social chinoise, Weibo. Elle a été signalée par Tommy Boi et provient d’une source non vérifiée, il est donc préférable de la prendre avec des pincettes.

L’image semble renforcer les rumeurs selon lesquelles le modèle non pro de 6,7 pouces s’appellera iPhone 14 Plus, et non iPhone 14 Max, comme la plupart des rumeurs précédentes l’avaient affirmé. Il sera accompagné d’un modèle standard de 6,1 pouces, de l’iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et de l’iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces.

La rumeur fait également écho à des rapports antérieurs selon lesquels seuls les modèles Pro seront équipés de la nouvelle puce A16 Bionic et d’une mémoire vive LPDDR5 plus rapide, et les modèles haut de gamme seront également dotés d’une caméra principale de 48 mégapixels de plus haute résolution.

Elle corrobore également un rapport qui indiquait que l’iPhone 14 aurait une batterie de 3 279 mAh, l’iPhone 14 Plus/Max une cellule de 4 325 mAh, l’iPhone 14 Pro une batterie de 3 200 mAh et le modèle haut de gamme d’une batterie de 4 323 mAh.

Il y a également de nouvelles informations sur le poids de la gamme. Apparemment, l’iPhone 14 Pro Max pèsera 255 grammes, ce qui le rendrait plus lourd que l’iPhone 13 Pro Max de 240 grammes, qui est déjà l’un des smartphones phares les plus lourds. De même, le modèle Pro passerait de 204 g à 215 g. Le modèle standard continuera plus ou moins à peser 173 g, tandis que l’iPhone 14 Plus devrait avoir un poids de 245 g. Étant donné que les deux modèles de 6,7 pouces sont censés avoir à peu près la même capacité de batterie, on peut penser que les nouveaux capteurs de la caméra du Pro Max, plus grands, et le bloc plus important de la caméra sont parmi les éléments qui ont contribué à l’augmentation du poids.

Pour référence, le Galaxy S22 Ultra de Samsung pèse 228 g, et le smartphone pliable de la société qui possède deux écrans pèse 263 g, donc en supposant que la fuite d’aujourd’hui est légitime, l’iPhone 14 Pro Max sera un smartphone lourd et cela pourrait l’empêcher de devenir le meilleur smartphone de l’année.

Des smartphones plus onéreux

La rumeur indique également que les nouveaux smartphones seront plus chers que la génération sortante. L’iPhone 14 de base coûtera 6 699 yuans (971 dollars), l’iPhone 14 Plus 7 399 yuans, l’iPhone 14 Pro au moins 9 899 yuans et le Pro Max 10 899 yuans. À titre de référence, l’iPhone 13 était vendu 5 999 yuans (~ 869 dollars) lors de son lancement en Chine, et l’iPhone 13 Pro était vendu 7 999 yuans (1 159 dollars).

Cela ne correspond pas à la plupart des autres rapports qui indiquent que l’iPhone 14 standard ne sera pas plus cher que l’iPhone 13, qui coûte 799 dollars, et que les Pro pourraient voir leur prix augmenter de 50 à 100 dollars.

Tout sera clair le 7 septembre, lorsque Apple révélera officiellement les nouveaux smartphones.