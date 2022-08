WhatsApp Communautés est maintenant disponible pour certains utilisateurs de la version bêta

Il y a quelques mois, WhatsApp a introduit la fonction Communautés, dont on parle depuis longtemps, qui permet aux utilisateurs de gérer tous leurs groupes en un seul endroit. Cependant, cette fonctionnalité est toujours en cours de développement. Cela dit, nous pourrions bientôt l’utiliser, car elle est maintenant disponible pour certains utilisateurs bêta.

WABetaInfo rapporte que la version bêta de WhatsApp pour Android a une nouvelle mise à jour, la version 2.22.19.3, qui introduit le nouvel onglet Communautés. Les utilisateurs de la version bêta pour Android pourront voir un nouvel onglet Communautés à côté de la section Discussions, remplaçant l’icône Appareil photo.

Dans le cas où vous utilisez la version bêta de WhatsApp pour Android et que vous ne pouvez toujours pas voir la section, vous pouvez relancer l’application à nouveau. Cependant, je n’ai pas pu trouver l’onglet Communautés. Il est donc préférable d’attendre. Le rapport inclut une capture d’écran de ce à quoi il ressemble et vous pouvez la vérifier ci-dessous pour avoir une meilleure idée.

Pour ceux qui ne le savent pas, la fonctionnalité Communautés vous permettra de gérer facilement tous vos groupes liés et de créer des sous-groupes pour différents sujets afin d’envoyer des annonces en une seule fois. Il est suggéré de créer environ 10 sous-groupes et chacun d’entre eux peut contenir jusqu’à 512 membres.

Un membre de la communauté peut décider de quitter ou de rejoindre un sous-groupe et les Communautés peuvent également être désactivées par l’administrateur si elles ne sont plus nécessaires. Contrairement aux groupes Facebook, les communautés WhatsApp ne sont pas publiques ou visibles sur la plateforme. Les utilisateurs doivent être invités à une communauté pour pouvoir la rejoindre.

Pas encore disponible pour tous

Les communautés WhatsApp vous permettront également de bloquer certaines personnes, de signaler les abus, et plus encore. De plus, tout comme les chats WhatsApp, elles seront chiffrées de bout en bout. Les communautés seront également disponibles sur Facebook Messenger et Instagram.

Cependant, il n’y a aucun mot sur le calendrier de sortie officiel de la même chose. Puisqu’elle atteint maintenant les utilisateurs de la version bêta, un déploiement est attendu bientôt.