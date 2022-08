Sony dévoile la manette personnalisable PS5 DualSense Edge

Sony a révélé une toute nouvelle manette pour la PS5 à la Gamescom : la DualSense Edge. Il s’agit de la toute première manette haute performance et hautement personnalisable de l’histoire de PlayStation.

Comme Sony l’a écrit sur le PlayStation Blog, la manette DualSense Edge permet aux joueurs de régler avec précision les commandes qui correspondent à leur style de jeu unique. La possibilité de personnaliser les cartes de contrôle permet de se démarquer de la manette DualSense originale, ce dont Daisuke Kurihara, directeur artistique de PlayStation, est très fier.

« Nous voulions nous appuyer sur l’héritage des emblématiques manettes PlayStation en créant une manette qui permet aux joueurs d’expérimenter et de personnaliser les éléments en fonction de leur style de jeu unique – qu’il s’agisse d’un joueur de compétition ou de quelqu’un qui aime simplement avoir plus d’options pour personnaliser son jeu », a déclaré Kurihara. « La manette sans fil DualSense Edge présente également un certain nombre de touches de conception bien pensées qui, nous l’espérons, plairont aux joueurs, notamment un schéma de couleurs noir et blanc distinct inspiré de la manette DualSense et un motif unique PlayStation Shapes sur les surfaces du pavé tactile et de la gâchette ».

Les joueurs peuvent personnaliser les commandes en remappant ou en désactivant des boutons spécifiques et en affinant leur visée en ajustant la sensibilité du stick analogique et les zones mortes, c’est-à-dire la distance à laquelle vous déplacez le stick avant que le jeu ne le reconnaisse. Ce niveau de personnalisation peut être utile dans les jeux de tir à la première personne compétitifs comme Overwatch et Destiny 2 et les jeux de course comme Forza Horizon 5.

La meilleure partie est que vous pouvez sauvegarder vos profils de contrôle pour chaque jeu et passer de l’un à l’autre lorsque vous changez de jeu, ajuster votre configuration de jeu avec le bouton Fn dédié, et pour la toute première fois, changer les capuchons de stick et les boutons arrière.

Changer les capuchons de joysticks et les boutons arrière

Les trois types de capuchons de joysticks interchangeables (standard, à dôme élevé et à dôme bas) permettent de maintenir la prise en main et la stabilité, tandis que les boutons arrière (dôme élevé et levier) peuvent être adaptés à n’importe quelle entrée de bouton. Les modules de la manette peuvent être remplacés à tout moment, mais vous devrez peut-être dépenser un peu plus pour les acquérir, car ils sont vendus séparément.

Le schéma de couleurs du DualSense Edge est presque le même. Cependant, Sony a fait en sorte qu’il se distingue encore plus du DualSense original en peignant le pavé tactile en noir.

Sony a uniquement présenté la manette DualSense Edge lors de la soirée d’ouverture de la Gamescom, et aucune date de sortie ni aucun prix n’ont encore été confirmés. Cependant, le lancement de la DualSense Edge n’est pas imminent. « Dans les mois à venir, nous avons hâte de partager plus de détails sur la manette sans fil DualSense Edge, y compris le calendrier de lancement, et nous sommes impatients de voir comment la communauté PS5 débloque tout le potentiel des options de personnalisation de la manette », déclare Hideaki Nishino, vice-président senior de l’expérience de la plateforme PlayStation.