La version avec publicité de Netflix ne permettra pas de télécharger du contenu pour le visionner hors ligne

Le plan publicitaire de Netflix devrait débarquer au début de l’année prochaine, et des bribes d’informations sur cette offre continuent de tomber. Si vous pensiez que Netflix avec publicité ne serait que le service habituel avec quelques pauses publicitaires, alors j’ai le regret de vous informer que vous aviez tort.

La dernière information en date est que les abonnés au plan publicitaire de Netflix ne seront pas en mesure de télécharger du contenu sur leurs appareils pour le visionner hors ligne, selon un rapport de Bloomberg. Le rapport du média est basé sur les conclusions du développeur Steve Moser, qui a examiné le code de l’application iOS de Netflix. Le message contenu dans le code était sans équivoque et se lisait comme suit : « Téléchargements disponibles sur tous les plans sauf Netflix avec publicités ».

New Download rules for Netflix with Ads https://t.co/UgA32ucn8W —Steve Moser (@SteveMoser) August 17, 2022

Empêcher les téléchargements supprimerait une fonction clé dont bénéficient les abonnés actuels de Netflix. La possibilité de télécharger du contenu sur un appareil facilite l’accès au contenu en déplacement et évite d’avoir à utiliser des précieuses données cellulaires si le Wi-Fi n’est pas disponible. C’est également utile dans les endroits où le Wi-Fi n’est pas fiable, ou s’il n’y a pas de service mobile.

Le rapport de Bloomberg indique également que les contrôles de lecture seront désactivés pendant la diffusion des publicités, ce qui empêchera les abonnés à ce service de les ignorer.

Ted Sarandos, co-PDG et directeur du contenu de Netflix, a révélé le mois dernier que la version avec publicité de Netflix ne comprendra pas tout le contenu sous licence du site de streaming au lancement, bien que cela soit dû aux conditions de licence actuelles avec les studios plutôt qu’à une volonté de Netflix de restreindre la gamme de films et séries TV disponibles pour les clients sur son plan le moins cher.

Un lancement début 2023

Sarandos a déclaré : « La grande majorité de ce que les gens regardent sur Netflix, nous pouvons l’inclure dans le plan payant », ajoutant que la société est en pourparlers avec les studios pour essayer d’augmenter la quantité de contenu disponible dans le volet payant.

Netflix devrait lancer son plan publicitaire début 2023. Le coût mensuel du service n’a pas encore été annoncé, mais nous savons qu’il sera inférieur à 9 euros, car c’est le coût actuel de Basic, le niveau le plus avantageux. En effet ; actuellement, Netflix a trois niveaux. Pour 8,99 euros par mois, vous obtenez du contenu en définition standard et la possibilité de regarder la télévision sur un seul écran à la fois. Pour 13,49 euros par mois, vous bénéficiez de la HD et de la possibilité de regarder la télévision sur deux écrans à la fois. Si vous voulez tout regarder en UHD (avec 4K et HDR), vous devrez payer 17,99 euros. Vous aurez également la possibilité de regarder sur quatre écrans à la fois.