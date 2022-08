L’événement de lancement de l’iPhone 14 d’Apple aurait lieu le 7 septembre

Apple révèle habituellement les nouveaux iPhone au cours de la première moitié de septembre, soit le premier ou le deuxième mardi du mois. La société n’aime apparemment pas qu’un long week-end précède un événement d’annonce, et cela suggère que nous excluons le 6 septembre comme date pour l’événement de l’iPhone 14, car cette année la fête du Travail est le 5 septembre de l’autre côté de l’Atlantique.

Une rumeur avait dit qu’Apple allait rompre avec la tradition cette année et révéler la série d’iPhone 14 le 6 septembre. Quelque temps plus tard, un divulgateur connu sous le nom de @ihacktu a laissé entendre qu’Apple avait prévu quelque chose pour le 7 septembre, qui tombe un mercredi, et quelques jours plus tard, une source plus connue, Max Weinbach, a également déclaré qu’Apple pourrait organiser l’événement le 7 septembre.

Il semble que ces rumeurs étaient exactes, car Mark Gurman, journaliste estimé de Bloomberg, a déclaré hier que la série d’iPhone 14 sera probablement dévoilée le 7 septembre. Il a également corroboré la date de sortie annoncée pour le 16 septembre. Comme pour les autres événements qui ont eu lieu pendant la pandémie de COVID-19, il est prévu que cet événement soit diffusé en ligne, rapporte Gurman.

Quelques informations sur la gamme de smartphones

Le rapport réitère les rumeurs que nous avons déjà entendues, notamment que l’iPhone 13 mini de 5,4 pouces sera remplacé par un modèle iPhone 14 Max de 6,7 pouces, marquant ainsi la première fois qu’Apple sort un modèle standard avec un écran aussi grand.

Il est fort probable que la gamme Pro dispose d’un trou en forme de pilule pour les composants Face ID et d’un poinçon pour la caméra frontale afin d’augmenter la surface de l’écran. Les modèles Pro seront aussi probablement dotés d’une nouvelle caméra principale de 48 mégapixels et seront alimentés par la nouvelle puce Apple A16. Les modèles standards seront des mises à niveau incrémentales. Nous pouvons également nous attendre à une amélioration de l’enregistrement vidéo et à une plus grande autonomie de la batterie.

Selon d’autres rapports, les modèles Pro pourraient être 100 dollars plus chers que leurs prédécesseurs de 2022, mais Apple s’attend toujours à ce qu’ils fassent partie des meilleurs smartphones de 2022.

D’autres surprises

La gamme d’iPhone 14 sera accompagnée de trois modèles de smartwatches, dont la Series 8 et un modèle Pro plus robuste qui sera destiné aux athlètes. Ces variantes pourraient être dotées d’un capteur de température corporelle et de fonctionnalités pour la santé des femmes, ainsi qu’une montre SE abordable dotée d’une puce plus rapide.

L’événement sera préenregistré et Apple a commencé à s’y préparer il y a plus d’une semaine. L’entreprise publiera également les versions finales d’iOS 16 et de watchOS 9 en septembre.

On s’attend également à ce qu’Apple organise un événement plus tard dans l’année pour annoncer un nouvel iPad d’entrée de gamme doté de l’A14 Bionic et d’un port USB-C et des iPad Pro alimentés par une puce Apple M2, ainsi que de nouveaux Mac.