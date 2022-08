Sony prépare peut-être un lanceur de jeux PlayStation pour PC

La version PC de « Spider-Man Remastered » n’est pas sortie depuis longtemps que les gens ont commencé à fouiller dans son code et ses fichiers, et il n’a pas fallu longtemps pour découvrir des détails intéressants. Il s’avère que certaines références disséminées dans les fichiers du jeu font allusion à une possible future connexion au PlayStation Network (PSN), ce qui n’est pas négligeable s’agissant d’une version PC.

VideoGamesChronicle rapporte — et dit avoir confirmé — que des termes comme « PSNLinkingEntitlements » et « PSNAccountLinked » apparaissent plusieurs fois dans les données de « Spider-Man » sur PC. L’arrivée d’exclusivités PlayStation sur PC n’est pas une nouveauté ; en fait, cela arrive de plus en plus souvent ces derniers temps.

Cela dit, cela indique qu’il s’agit de quelque chose de plus qu’un simple portage — non pas que les ports de jeux multiplateformes soient simples ou faciles la plupart du temps.

Il pourrait s’agir d’un projet visant à permettre l’interconnexion des comptes PSN pour les jeux PlayStation PC (partage d’activités, trophées, etc.), mais aussi d’un début de projet plus ambitieux. Beaucoup de gens pensent que cela pourrait aboutir à l’apparition du PlayStation Store lui-même sur les PC à l’avenir, ou peut-être à un lanceur de jeu PlayStation sur PC analogue au Epic Game Store ou Steam.

Les conséquences de ces informations, à supposer qu’elles aboutissent à quoi que ce soit, ne sont encore que des spéculations, mais elles ont suscité l’intérêt de nombreux joueurs sur PC. Le fait d’avoir accès au PlayStation Store (ou du moins à une version de celui-ci) sur autre chose qu’une PlayStation pourrait signifier une approche plus ouverte de la distribution des jeux de la première partie, du moins en ce qui concerne le passage de la PlayStation au PC, et cette distribution ne se limiterait pas nécessairement aux titres AAA de renom.

Vers un achat multiplateforme ?

Selon la source, cela pourrait également déboucher sur une forme d’achat multiplateforme. Cela signifierait que l’achat numérique d’un jeu éligible sur PlayStation 5 vous donnerait également accès à la version PC et vice versa, de la même manière que certains jeux peuvent être achetés sur PlayStation 4 et PS5 en une seule transaction (et au prix d’un seul exemplaire du jeu).

Encore une fois, à l’heure actuelle, tout ceci n’est qu’un tas de suppositions. Pour l’instant, tout ce que nous pouvons faire est d’attendre et de voir ce qui se passe.