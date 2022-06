Netflix va officiellement recevoir de la publicité avec un abonnement dédié

Netflix traverse une période difficile, ces derniers temps. Une perte record de plus de 200 000 abonnés au début de l’année 2022, la perte de plusieurs séries Marvel au profit de Disney+, des licenciements — et il reste encore à peu près une demi-année à vivre. Naturellement, le service de streaming autrefois dominant cherche à enrayer le déclin de ses bénéfices et à remettre son activité sur la bonne voie. Il est certain que la répression du partage de mots de passe n’a pas été très bien accueillie.

Alors quel est le prochain grand plan pour Netflix ? Il ne s’agit pas de faire marche arrière pour décourager le partage de mots de passe ni de réduire le budget alloué aux séries TV originales à gros budget. Au lieu de cela, selon Ted Sarandos, co-PDG, qui s’est exprimé lors du festival de la publicité de Cannes, Netflix va proposer un abonnement avec publicité à un prix plus abordable que les abonnements standard (qui resteront sans publicité).

Sarandos a expliqué le raisonnement derrière cette décision, en disant « nous ajoutons un niveau de publicité — nous n’ajoutons pas de publicités à Netflix tel que vous le connaissez aujourd’hui. Nous ajoutons un niveau de publicité pour les personnes qui disent : “Je veux un prix plus bas, et je regarderai les publicités”.

Étant donné la formulation — qu’il s’agira d’une option d’abonnement distincte — vous n’avez probablement pas à vous inquiéter de voir des publicités lors de votre prochaine session nocturne. À moins que Netflix ne décide d’essayer de tirer un peu plus d’argent de ses abonnements existants, la seule façon dont vos flux seront interrompus par des publicités de l’entreprise est d’y adhérer. Netflix gagnera toujours de l’argent, mais il est distribué par un service de publicité plutôt que par vous — et vous n’aurez pas à payer autant par mois que vous le feriez autrement.

Le prix de ce futur plan basé sur la publicité reste à voir. Sarandos a également reconnu qu’un rachat de la société (qui se traduirait probablement par une prise de contrôle) pourrait être possible, mais il reste convaincu que Netflix peut se sortir du trou dans lequel il se trouve actuellement. Si Netflix est racheté, toute discussion sur un abonnement soutenu par la publicité pourrait passer à la trappe.

Une bonne idée d’une formule distincte

Un niveau de prix inférieur soutenu par la publicité n’est pas une idée révolutionnaire pour un service d’abonnement. Un nouveau niveau, la bonne décision ?

C’était le seul moyen pour Netflix d’introduire des publicités sur sa plateforme sans provoquer un raz-de-marée de colère parmi ses abonnés actuels. Il est illusoire de penser que les abonnés à l’offre de base du service de streaming accepteraient la perspective de voir des publicités apparaître soudainement au milieu d’un épisode de Stranger Things.

À première vue, Netflix serait très attrayant pour les annonceurs, avec plus de 220 millions d’abonnés dans le monde et une énorme quantité de données clients permettant de cibler précisément les publicités en fonction de l’âge, de la localisation et des goûts des clients. Vous regardez beaucoup de séries TV de voyage sur Netflix ? Vous pourriez bien vous retrouver à voir des publicités pour des escapades au soleil. Cela pourrait être aussi spécifique.

Netflix a besoin que quelque chose change. La crise du coût de la vie a vu les gens devenir plus sélectifs quant à leurs services de streaming, et l’augmentation des prix en mars de cette année n’aura pas aidé.