Aux États-Unis, 25 % des utilisateurs Android envisagent de passer à l’iPhone grâce à iOS 16

Les utilisateurs d’Android qui envisagent de passer à l’iPhone et vice-versa, c’est quelque chose de tout à fait logique de nos jours, d’autant plus que chaque plateforme a ses propres centres d’intérêt qui peuvent ou non plaire à tout le monde.

Une nouvelle étude menée par Beyond Identity montre que les investissements d’Apple en matière de confidentialité et de sécurité sur l’iPhone fonctionnent à merveille, car un grand nombre d’utilisateurs d’Android envisagent de changer de camp et d’abandonner leur smartphone. Cette étude a été menée aux États-Unis, et a porté sur un peu plus de 1 000 utilisateurs américains, dont 498 utilisaient des iPhone.

Interrogés sur la sécurité de leur système d’exploitation, 76 % des utilisateurs d’Apple se disent à l’aise avec leur iPhone, alors que ce pourcentage tombe à 74 % dans le cas d’Android.

Beyond Identity a ajouté un autre angle au débat Android-iPhone, et note que la sécurité est l’un des principaux facteurs décisifs dans la guerre des systèmes d’exploitation. En effet, il est intéressant de noter que la sécurité des systèmes d’exploitation incite 36 % des utilisateurs d’Apple à envisager de passer à Android, alors que seuls 25 % des utilisateurs d’Android envisagent d’acquérir un iPhone.

« Alors que les systèmes d’exploitation nouvellement sortis s’accompagnent souvent de fonctions de sécurité améliorées, c’est la sortie prochaine d’iOS 16 d’Apple qui a conduit 33 % des utilisateurs d’Android à envisager de passer à Apple. Cette version introduit des fonctions de sécurité extrêmes conçues pour protéger les utilisateurs contre les logiciels espions très ciblés, notamment le “Lockdown Mode”, qui limite strictement ou ferme complètement les applications et les protocoles qui peuvent exposer l’utilisateur à un risque de cyberattaque », révèle l’étude.

Des utilisateurs plus soucieux de la vie privée

Cependant, dans l’ensemble, Beyond Identity affirme que 49 % des utilisateurs d’Android sont prêts à passer dans l’équipe Apple « en raison de la supériorité perçue en matière de sécurité et de confidentialité ». « Malgré l’énorme succès financier et en termes de parts de marché des smartphones Android, l’iPhone a régné en maître en termes de sécurité selon les utilisateurs. Les personnes possédant un iPhone ont signalé moins de violations et plus de cas de récupération de leurs informations volées ou perdues » montre l’étude.

L’étude révèle également que les utilisateurs d’Apple sont plus attentifs à la sécurité et prennent des mesures telles que l’utilisation d’un code à six chiffres au lieu de quatre pour déverrouiller les appareils. Ils sont également plus susceptibles d’utiliser la reconnaissance faciale et de surveiller la localisation. Le revers de la médaille est que les utilisateurs d’iOS sont souvent trop à l’aise et finissent par perdre leurs smartphones plus fréquemment que les utilisateurs d’Android.

En fin de compte, l’échantillon est trop petit pour tirer une conclusion, Apple et les constructeurs Android fabriquent tous d’excellents smartphones, mais ce qui est intéressant, c’est que le rapport indique qu’iOS 16 pourrait être le moteur d’un éventuel changement de masse.