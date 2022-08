Pete Lau a commencé à faire du teasing sur le OnePlus Fold avec des photos

Samsung, Xiaomi et Motorola ont tous présenté leurs derniers smartphones pliables il y a quelques jours et le Google Pixel Fold est apparemment aussi revenu d’entre les morts. OPPO pourrait avoir deux smartphones pliables en préparation. Il y avait un récalcitrant en 2020, qui n’était pas enthousiaste à l’idée de produire un smartphone pliable, mais il semble avoir commencé à teaser le premier smartphone pliable de son entreprise.

Les fabricants de smartphones ont commencé à s’ouvrir à l’idée des smartphones pliables il y a quelques années après un réel attrait technologique du marché. Huawei, Samsung et Motorola ont été parmi les premières entreprises grand public à présenter des smartphones pliables en 2019 et même si leur popularité a considérablement augmenté depuis, leurs ventes font toujours pâle figure par rapport aux smartphones classiques. Samsung est tellement optimiste qu’elle a récemment déclaré qu’elle s’attendait à ce que ses smartphones pliables dépassent les ventes de la gamme Galaxy S d’ici 2025. Même Apple serait en train de travailler sur un smartphone pliable.

En 2020, le PDG de OnePlus, Pete Lau, avait déclaré que les smartphones pliables n’étaient pas prêts pour le prime time, et à l’époque, l’entreprise n’avait pas prévu de lancer un smartphone pliable. La société avait fait des recherches sur le facteur de forme, mais voulait attendre une meilleure technologie d’affichage.

La société sœur de OnePlus, OPPO, a épaté tout le monde avec le Find N à la fin de l’année dernière, qui a un écran plat sans pli et qui se plie sans espace — exactement ce que OnePlus voulait. Ainsi, il n’est pas étonnant que les rumeurs du OnePlus Fold aient commencé à tourbillonner peu de temps après le lancement du OPPO Find N, qui, bien qu’étant un excellent smartphone, ne pouvait pas menacer la domination des meilleurs smartphones pliables de Samsung parce qu’il était exclusif à la Chine.

Le responsable logiciel de OnePlus, Gary Chen, a corroboré ces rumeurs plus tôt cette année et a déclaré que le smartphone fonctionnerait avec une version modifiée d’OxygenOS 13 basée sur Android 13. En fin de semaine dernière, Lau a posté quelques photos sur Twitter, demandant à ses followers « Qu’est-ce que vous pensez que c’est ? ». Ils semblent clairement être des photos d’une charnière et cela ressemble sans surprise à la charnière du OPPO Find N plus qu’à celle du Z Fold 4.

What do you think this is? 😉 pic.twitter.com/vrT2pzQ7jX — Pete Lau (@PeteLau) August 12, 2022

Un OPPO Find N rebrandé

OnePlus, propriété de BBK, et OPPO ont commencé à collaborer plus étroitement que par le passé sur tout, de la conception au logiciel, de sorte que le OnePlus Fold pourrait finir par être une version rebrandée du Find N avec OxygenOS au lieu de ColorOS.

Ce qui ne dérangerait pas la plupart des fans de OnePlus, étant donné que le Find N n’est pas disponible dans le monde entier. Nous pouvons nous attendre à ce que d’autres teasers tombent bientôt. Selon un rapport précédent, l’appareil sera commercialisé en 2023.