La nouvelle batterie externe Anker PowerCore 24 permet de recharger 3 appareils avec 140 W

Anker n’en finit plus de proposer de nouveaux chargeurs, et cela continue avec la sortie de sa PowerCore 24K, alias la Anker 737 Batterie Externe. Ce gadget est doté d’une batterie de 24 000 mAh, de trois ports pour charger des appareils (jusqu’à 3 et y compris votre MacBook) et d’un pratique écran numérique qui vous montre ce que fait l’appareil.

Quelques semaines seulement après avoir lancé 6 nouveaux chargeurs GanPrime de différentes formes et puissances, Anker revient donc avec un nouveau produit. Ils sont basés sur la technologie à haute puissance GaN 3. Les chargeurs GaNPrime promettent des améliorations de l’efficacité de la conversion CA-CC, une plus grande puissance totale de sortie et une meilleure détection de la température, le tout dans un boîtier légèrement plus petit.

La Anker 737 Batterie Externe (PowerCore 24), « alimentée par GanPrime », dispose d’une capacité de batterie importante, de 24 000 mAh. Il s’agit d’un réservoir de batterie considérable qui vous permettra d’éviter que vos appareils ne fonctionnent à vide.

La nouveauté de cette batterie externe particulière est son affichage numérique. Il vous indique la capacité de la batterie à tout moment, ainsi que les quantités d’énergie en entrée et en sortie, et le temps restant pour que la batterie atteigne une charge complète. La batterie elle-même se charge au même taux de 140 W qu’elle offre aux autres appareils.

L’écran consomme 0,36 W. Anker recommande donc de l’éteindre lorsqu’il n’est pas utilisé, selon la FAQ du produit.

Un port USB-C PD 3,1 qui délivre 140 W !

Parmi les trois ports, le plus important est un port USB-C PD 3.1. Il peut fournir une puissance de 140 W à lui seul. Cela constitue un moyen rapide de recharger votre MacBook ou un autre ordinateur portable. En effet, elle est suffisamment puissante pour charger un MacBook Pro de 16 pouces à 50 % en 40 minutes, en supposant que vous utilisiez le câble MagSafe vers USB-C. En plus de ce port, l’appareil dispose d’un autre port USB-C pour les appareils tels que les iPad et les iPhone, et d’un port USB-A pour les étuis de recharge AirPods et autres.

On peut s’attendre à payer une somme rondelette pour une batterie externe de grande capacité avec une solide puissance de sortie et un écran. La nouvelle Anker PowerCore 24K est proposée à 149,99 euros. Elle n’est pas livrée avec un câble USB-C ou un chargeur secteur dans la boîte, vous devrez donc fournir le vôtre, et les deux devront offrir une sortie PD 3.1 si vous souhaitez profiter pleinement des 140 W d’entrée/sortie de la PowerCore 24 K.