Google améliore les résultats de recherche en cas d’utilisation de guillemets

Par défaut, nos systèmes sont conçus pour rechercher à la fois les mots et expressions exacts saisis et les termes et concepts connexes, ce qui est souvent utile. Si vous utilisez une recherche citée, vous risquez de passer à côté de contenus utiles qui utilisent des mots étroitement liés.

Par exemple, si vous tapez « recherche google » dans la barre de recherche, l’extrait affichera l’emplacement exact de cette phrase. Par conséquent, une fois que vous aurez cliqué sur le lien et accédé au contenu, il sera plus simple de le localiser. Le texte cité sera également mis en gras sur le bureau.