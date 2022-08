Moto Razr 2022 : le nouveau smartphone pliable est officialisé

Dans la foulée de l’annonce par Samsung de son Galaxy Z Fold 4 et de son Galaxy Z Flip 4, et après avoir annulé son événement de lancement de flagship la semaine dernière, Motorola a dévoilé aujourd’hui son nouveau premier smartphone pliable flagship en Chine. Baptisé Moto Razr 2022, ce smartphone dispose du chipset haut de gamme de Qualcomm, d’une construction haut de gamme, de caméras de 50 mégapixels, et plus encore de ce que nous attendons des flagships.

En commençant par le design, Motorola a finalement abandonné le grand menton (bord sous l’écran) que nous avons vu sur le Razr original et le Razr 5G par le passé. La société a maintenant choisi d’inclure une plus grande dalle OLED de 6,7 pouces d’une résolution full HD+ sur le Moto Razr 2022. Cet écran prend en charge un taux de rafraîchissement de 144 Hz, des couleurs 10 bits et le support HDR10+. De plus, comme vous avez pu le remarquer, ce smartphone pliable bat le nouveau Galaxy Z Flip 4 et offre le taux de rafraîchissement le plus élevé sur un écran pliable à ce jour.

Un autre aspect important d’un smartphone pliable est la charnière, et bien, Motorola a retravaillé la conception de la charnière pour offrir un design pliable sans interstice à ses utilisateurs. Grâce à cette conception, l’écran est plié en forme de goutte d’eau lorsque vous fermez le smartphone, ce qui permet de minimiser les plis. En outre, à l’instar du Flex Mode de Samsung, le Moto Razr 2022 peut désormais être posé sur une table en position intermédiaire. Et cela peut être utilisé pour le multitâche, pour prendre des photos et des vidéos timelapse en mode trépied, et plus encore.

Mais ce n’est pas tout. Il y a un aspect sur lequel le Moto Razr 2022 l’emporte largement sur le Z Flip 4, c’est l’écran extérieur. Alors que le Galaxy Z Flip 4 comprend un minuscule écran de 1,9 pouce à côté des caméras, Motorola propose un écran de couverture plus grand de 2,7 pouces qui est bien plus utile.

Il s’agit d’un écran AMOLED d’une résolution de 800 x 573 pixels, qui vous permet de glisser entre 9 panneaux de widgets différents. Ils affichent la météo, les objectifs de fitness, la caméra, les notifications et les appels, et bien plus encore. Vous pouvez même accéder à certaines applications et à du texte en utilisant l’écran de couverture au lieu d’ouvrir le téléphone encore et encore.

Une puissance de feu

Ensuite, Motorola a pris au sérieux son projet de caméras et a créé un véritable flagship. Le Razr pliable n’est plus alimenté par un SoC Qualcomm de milieu de gamme (Snapdragon 765G sur le Moto Razr). Au lieu de cela, le Moto Razr 2022 embarque le dernier chipset Snapdragon 8+ Gen 1, ainsi que jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. Vous avez également une batterie d’une capacité de 3 500 mAh avec un support de charge rapide de 33 W. L’appareil fonctionne sous Android 12 dès sa sortie de la boîte.

Enfin, parlons des caméras, car il y a une mise à niveau sur ce front aussi. Le système à double caméra à l’extérieur comprend un capteur principal de 50 mégapixels avec OIS et une caméra ultra-large de 13 mégapixels avec un FOV de 121 degrés. Ce dernier permet également de réaliser des images macro à 2,8 cm, ce qui est correct. À l’intérieur, le poinçon placé au centre est doté d’un capteur de 32 mégapixels.

Prix et disponibilité

Le Moto Razr 2022 est proposé à partir de 5 999 CNY (~ 860 euros) pour la variante de base 8 Go de RAM et 128 Go de stockage en Chine. En offrant un écran plus grand, des performances phares et une double caméra de 50 mégapixels, Motorola réduit considérablement le prix du Galaxy Z Flip 4 de Samsung, qui a été lancé à 8 499 CNY en Chine – 1 109 euros en France.

Il n’y a actuellement aucune information sur le fait que le Razr 2022 sera lancé en France. Il est fort possible que la majorité des utilisateurs dans le monde n’aient jamais l’occasion d’acheter le nouveau téléphone pliable de Motorola.