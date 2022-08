Pour Google, votre télévision peut devenir la meilleure amie de votre appareil Fitbit

Google a de grands projets pour l’avenir de Google TV, et ils impliquent l’intégration des smartwatches et des trackers d’activité, du moins selon un nouveau rapport. En supposant que les détails se déroulent comme prévu, les utilisateurs de Fitbit et Wear OS seront un jour en mesure de combiner leur appareil Google TV et une smartwatch ou un tracker compatible pour participer à des séances d’entraînement vidéo – en fait, les sources qui ont parlé avec Protocol allèguent que la fonctionnalité pourrait arriver dès l’année prochaine.

En 2019, Google a annoncé son intention d’acquérir Fitbit, une opération qui a été finalisée en 2021 avec un prix de 2,1 milliards de dollars. L’opération a suscité des spéculations sur l’avenir de Fitbit et le rôle qu’il pourrait jouer aux côtés de Wear OS, qui lui-même est en quête d’une grande revitalisation au milieu d’un accord récent avec Samsung et de l’arrivée prochaine de la première smartwatch Pixel de Google alimentée par la plateforme.

Dans la même veine, Google a également donné un nouveau souffle à Android TV avec le lancement de Google TV, qui est essentiellement une expérience de télévision connectée construite sur la base d’Android TV — à ne pas confondre avec l’ancien dongle Google TV, qui n’a pas eu la même longévité que le Chromecast.

Bien que Google n’ait pas commenté la rumeur, Protocol affirme au nom de sources anonymes que la société prévoit d’ouvrir la porte à des produits d’entraînement interactif tiers qui tireraient parti des smartwatches et des trackers de fitness qui existent sous la bannière de Google — c’est-à-dire que cela fonctionnerait avec les appareils Fitbit et les wearables fonctionnant sous Wear OS.

Les sources — qui auraient été mises au courant des plans lors d’une réunion en juillet — affirment que les utilisateurs seraient en mesure de voir leurs mesures d’entraînement et de santé sur l’écran de télévision pendant une séance d’entraînement, y compris leur fréquence cardiaque en temps réel et le nombre de calories qu’ils ont brûlées.

Entrecroiser les plateformes

Cette initiative n’est pas surprenante, car ces technologies sont devenues très populaires ces dernières années, en partie à cause de la pandémie et de l’abandon des salles de sport au profit des séances d’entraînement à domicile. Peloton est sans doute le leader de ce secteur, et a même apporté un système analogue aux téléviseurs des utilisateurs. L’inconvénient majeur est que les plateformes de fitness à domicile sont souvent très onéreuses. En revanche, une intégration centrée sur le fitness entre Google TV et Fitbit permettrait à de nombreux consommateurs d’exploiter le matériel qu’ils possèdent déjà — ou de commencer à un coût bien inférieur.

Cela mis à part, ce serait que le début d’un effort plus large pour combiner la plateforme de télévision connectée et l’écosystème IoT de Google, transformant effectivement la télévision d’une personne en un portail par lequel elle peut voir les flux de sa caméra connectée (à partir des produits Nest, sans doute) et contrôler divers aspects de sa maison équipée de l’IoT. Ce dernier plan pourrait toutefois ne pas arriver pour les consommateurs avant 2024, du moins selon le rapport.