Fitbit supprime l’option de synchronisation PC pour ses wearables

En outre, Fitbit a confirmé que le 13 octobre, il supprimera également l’option de transfert de musique et de podcasts vers ses dispositifs portables via un PC/Mac.

Le 13 octobre 2022, nous supprimerons l’option permettant de transférer des listes de lecture vers votre montre Fitbit depuis votre ordinateur. Vous pouvez continuer à écouter la musique personnelle stockée sur votre montre et à transférer de la musique sur votre montre avec les applications Deezer et Pandora.

C’est difficile à croire, mais les trackers d’activité Fitbit existaient avant que les smartphones ne deviennent les appareils omniprésents qu’ils sont aujourd’hui. Cela signifie que depuis ses premiers jours, Fitbit se synchronisait avec les PC et les Mac Windows afin de stocker et de télécharger leurs données. Cependant, aujourd’hui, presque tout le monde possède un smartphone, y compris tous les propriétaires d’un dispositif Fitbit. Le maintien de la fonction de synchronisation avec les PC pourrait désormais être un fardeau pour la société détenue par Google.