Voici le OPPO Band 2 avec son écran AMOLED de 1,57 pouces

by

by

Parallèlement à la série OPPO Watch 3, OPPO a également présenté le OPPO Band 2, successeur du OPPO Band qui a été introduit en 2020. Celui-ci présente des améliorations sur toute la ligne. La société a également présenté Enco Air 2i, des écouteurs entièrement sans fil à petit prix.

Le OPPO Band 2 dispose d’un écran AMOLED incurvé 2,5 D de 1,57 pouce, du Bluetooth 5.0, d’un suivi de la fréquence cardiaque sur 24 heures, d’un suivi de la SpO2, d’un processeur Apollo 3.5, prend en charge la recharge magnétique et promet jusqu’à 14 jours d’autonomie. Il dispose d’une fonction de surveillance du sommeil « OSleep » qui non seulement évalue la qualité de votre repos, mais vous aide également à comprendre votre risque d’apnée du sommeil, indique OPPO.

Spécifications du OPPO Band 2

Écran AMOLED incurvé 2.5D de 1,57 pouce (256 x 402 pixels), luminosité de 500 nits, gamme de couleurs DCI-P3 à 100 %

Capteur de mouvement à 6 axes, capteur optique de fréquence cardiaque, capteur optique d’oxygène sanguin, NFC (en option)

Plus de 100 modes de sport avec suivi automatique dans 6 modes de sport comprenant la course, la marche, le vélo d’extérieur, la natation, la machine elliptique et le rameur

Bluetooth 5.0, compatible avec Android 6.0 et plus, iOS 10.0 et plus

Résistant à l’eau (50 m)

Dimensions : 45,3×29,1×10,6 mm ; Poids : 20 g (sans dragonne), 33 g (avec dragonne)

Batterie de 200 mAh (typique) jusqu’à 14 jours d’utilisation

Spécifications des OPPO Enco Air2i

Membrane de 10 mm recouverte de titane, amplificateur de basses fréquences

Bluetooth 5.2, codec audio AAC

Commandes tactiles pour répondre aux appels, changer de piste

Résistant aux éclaboussures (IPX4)

Réduction du bruit des appels AI, mode jeu

Dimensions : Écouteurs – 35,2 × 20,3 × 23,3 mm ; Poids : 4 g/Étui : 57 x 57 x 25,6 mm ; Poids : 38 g

La batterie de 40 mAh (écouteurs) offre 7 heures de lecture et 4 heures de conversation, l’étui de charge de 460 mAh offre 28 heures de lecture et 16 heures de conversation

Prix et disponibilité

Le OPPO Band 2 est disponible en bleu clair et en noir, au prix de 249 yuans (environ 36 euros) pour la version standard et de 299 yuans (environ 43 euros) pour la version NFC. Il est disponible à la commande et sera mis en vente en Chine à partir du 19 août.

Les OPPO Enco Air2i sont disponibles dans les couleurs Crystal White et Obsidian Black et le prix est de 149 yuans (environ 22 euros). Ils peuvent être commandés et seront mis en vente en Chine à partir du 16 août.