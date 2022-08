La bibliothèque d’emojis de Microsoft devient open source

Microsoft a annoncé qu’elle rendait plus de 1 500 emojis de sa bibliothèque open source pour une utilisation par les développeurs et les créateurs à partir de mercredi.

Vous pouvez accéder à la bibliothèque d’emojis Microsoft sur Figma et Github, la marque précisant que les images peuvent être enregistrées en tant que fichiers SVG, PNG et JPG « pour permettre une véritable polyvalence ». Toutefois, Microsoft recommande de réaliser une « version vectorielle, plate et monochrome » de chaque emoji conçue pour « l’échelle et la flexibilité ».

La collection comprendra 1 538 emojis au total, Microsoft prenant en compte la culture, la religion, l’orientation sexuelle, la politique et la nourriture. Ceux qui créent avec le code open source pourront aller au-delà de la couleur de peau jaune standard d’Unicode et utiliser l’échelle de Fitzpatrick pour améliorer les emojis par un éventail de couleurs de peau.

« Personne ne connaît mieux que vous vos contextes et vos réalités et, étant donné de l’importance des emojis dans le domaine de l’expression numérique, nous voulions les rendre largement utilisables », a déclaré Jon Friedman, vice-président de Microsoft, dans un communiqué.

Microsoft dispose notamment de plus de 1 800 emojis dans sa bibliothèque, après avoir remanié l’an dernier sa bibliothèque d’emojis avec des emojis en 3D au lieu d’emojis en 2D, en conjonction avec la mise à jour de Windows 11. De nombreux emojis n’ont pas été mis à disposition de la communauté open source pour des raisons juridiques, notamment la mascotte du trombone Clippy, qui est une marque déposée, et d’autres emojis associés au « travail à domicile », qui comprennent le logo Windows, a indiqué la marque.

Place à la création !

Microsoft a détaillé dans son rapport 2022 Work Trend Index en mars que son application Microsoft Teams a connu une augmentation de 32 % des discussions envoyées par personne depuis mars 2020 avec l’introduction de ses emojis 3D, en plus d’autres nouveaux services Microsoft 365 sortis pendant cette période. Ces fonctionnalités, notamment les emojis, ont aidé les travailleurs à reconstituer leur capital social avec leurs collègues et à développer des relations florissantes avec des équipes directes de travailleurs à distance.

Microsoft espère maintenant que l’introduction de ses prochaines expériences à faible et sans code, qui seront déployées cet automne, pourra également bénéficier des emojis open source de manière similaire.

Les équipes de conception de Microsoft ont maintenant hâte de voir comment la communauté des créateurs enrichit sa bibliothèque d’emojis. Les racines originales des emojis ont évolué à partir du Japon et de ses traditions de création d’images à travers des gravures, des illustrations, des anime, et bien plus encore.