L’offre Disney+ avec publicité sera lancée le 8 décembre aux États-Unis

Plus tard dans l’année, de l’autre côté de l’Atlantique pour le moment, Disney+ augmentera son prix de 7,99 dollars par mois à 10,99 dollars par mois. Ce changement intervient au moment où Disney+ lance son abonnement financé par la publicité, qui s’accompagne d’une frustrante redevance mensuelle : 7,99 dollars par mois.

Il semble que Disney+ avec publicité ne sera pas la bonne affaire à laquelle nous nous attendions. Il remplace simplement l’ancien abonnement sans publicité de 7,99 dollars par mois. Disney avait l’occasion de proposer quelque chose de moins cher, mais il a décidé d’engranger plus d’argent à la place.

« Grâce à notre nouvelle offre Disney+ financée par la publicité et à une gamme élargie de forfaits dans l’ensemble de notre portefeuille de streaming, nous offrirons un plus grand choix aux consommateurs à des prix variés afin de répondre aux divers besoins de nos téléspectateurs et d’attirer un public encore plus large », a déclaré Kareem Daniel, président de Disney Media & Entertainment Distribution. « Disney+, Hulu et ESPN+ présentent un contenu et des expériences de visionnage inégalés et offrent la meilleure valeur dans le streaming aujourd’hui, avec plus de 100 000 titres de films, de séries TV, d’émissions originales, de sports et d’événements en direct collectivement ».

Pour ajouter une plus grande frustration, Disney+ avec publicité est lancé le même jour que l’augmentation du prix de Disney+. Les deux déceptions arrivent le 8 décembre, lorsque les abonnés sont plus susceptibles de rester au coin du feu pour regarder des films de vacances en famille.

Voici tous les détails :

Augmentation du prix de Disney+ (8 décembre) : 10,99 dollars (auparavant 7,99 dollars)

Lancement de Disney+ avec publicités (8 décembre) : 7,99 dollars

Hausse du prix du Disney Bundle : 14,99 dollars (auparavant 13,99 dollars)

Lancement de Disney Bundle avec publicité : 9,99 dollars (auparavant 6,99 dollars)

Tous les prix augmentent

Disney a également annoncé que le coût de Hulu allait augmenter, à partir du 10 octobre 2022. Il en coûtera 8 dollars par mois avec la publicité sur le contenu à la demande, ou 80 dollars par an. Si vous voulez vous débarrasser de la plupart des publicités, il vous en coûtera 15 dollars par mois. (Il n’y a pas d’option annuelle dans ce cas.) ESPN+, comme annoncé précédemment, coûtera 10 dollars par mois ou 100 dollars par an à partir du 23 août.

Et oui, cette hausse de prix affecte également « The Disney Bundle », qui comprend Disney+, Hulu et ESPN+. Notamment, le Disney Bundle sans publicité ne coûte toujours que 20 dollars par mois, et un Disney Bundle avec Disney+ et Hulu avec publicité sera lancé à une date inconnue pour 9,99 dollars par mois.

Évidemment, l’offre groupée Disney sans publicité à 19,99 dollars reste la meilleure solution. C’est juste quelques dollars de moins que Hulu ou Disney+ sans publicité. Mais, il semble que les hausses de prix soient inévitables et que la promesse de Disney d’un « plus grand choix pour le consommateur à différents niveaux de prix » ne fera que donner aux clients plus de moyens de dépenser leur argent.

En dépit des augmentations de prix à venir, le trio Disney+, Hulu et ESPN+ reste une option intéressante pour les consommateurs.