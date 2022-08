La OPPO Watch 3 adopte un cadran rectangulaire et un nouveau processeur

GSMArena a partagé des clichés de la OPPO Watch 3, un modèle qui, pour être honnête, ne semble pas trop différent de sa prédécesseure. La montre semble toujours avoir un écran incurvé, qui serait le design de la OPPO Watch 3 Pro de 1,91 pouce . Pour l’instant, on ne sait pas encore à quoi ressemblera le modèle standard, mais elle pourrait devenir la plus petite smartwatch de OPPO à ce jour.

Les fans de Samsung comptent les heures avant le prochain événement Unpacked de la société, et bien que tout le monde ne soit pas sur le marché des smartphones pliables, certains pourraient être intéressés par les wearables. Les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 occuperont sans doute le devant de la scène lors de l’événement Unpacked, mais ils devraient également être accompagnés d’un nouveau modèle Galaxy Buds 2 Pro et, surtout, de la série Galaxy Watch 5 .