Comment regarder l’événement Unpacked de Samsung pour les Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4 ?

Après de longs mois de rumeurs, Samsung a officialisé son événement estival Unpacked pour le mois d’août, et a déjà lancé les réservations de précommande des Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4, ainsi que de la Galaxy Watch 5 pour vous éviter de deviner les appareils qui seront alors annoncés.

Quand a lieu le Galaxy Unpacked 2022 ?

L’annonce des Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 ainsi que des smartwatches Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro aura lieu lors d’un événement Unpacked ce mercredi 10 août 2022, à 15 heures, heure de Paris.

Comment regarder le livestream du Galaxy Unpacked 2022 ?

L’événement Galaxy Unpacked 2022 de Samsung ne sera pas une fois de plus uniquement un événement en ligne, comme l’annonce de la série Galaxy S22, car les précautions de distanciation sociale sont mises de côté pour faire de la place pour quelques événements physiques et démonstrations sur mesure dans des endroits sélectionnés comme le quartier Meatpacking de New York. Mais c’est tout, car le coût plus élevé de la programmation d’un événement en personne n’est certainement pas perdu pour l’équipe marketing de Samsung.

Quoi qu’il en soit, vous pouvez regarder le premier événement Galaxy Unpacked 2022 de Samsung à 15 heures en cliquant sur ce lien.

Qu’attendre du Galaxy Unpacked 2022 ?

Lors de l’événement Galaxy Unpacked 2022, Samsung devrait dévoiler les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 du côté des smartphones, ainsi que sa nouvelle série de smartwatches Galaxy Watch 5 et une paire d’écouteurs Galaxy Buds 2 Pro.

Les séries Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4

Attendez-vous à un nouveau design légèrement plus tronqué de la gamme Galaxy Z Fold en 2022, avec des rapports d’aspect plus larges, un retour aux sources, et tous les nouveaux smartphones pliables seront tous alimentés par le tout nouveau chipset Snapdragon 8 Gen 1+ de Qualcomm avec son exceptionnel modem 5G.

Voici la liste des spécifications des Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4 jusqu’à présent :

Galaxy Z Fold 4 : écran principal de 7,6 pouces et écran externe de 6,2 pouces à 120 Hz, Snapdragon 8+ Gen 1, 12 Go de RAM, 256/512 Go de stockage, caméras de 50 mégapixels/12 mégapixels (ultra-large)/10 mégapixels (3x), batterie d’une capacité de 4 400 mAh.

Galaxy Z Flip 4: écran principal de 6,7 pouces à 120 Hz et écran externe de 1,9 pouce, Snapdragon 8+ Gen 1, 8 Go de RAM, 128/256/512 Go de stockage, caméras de 12 mégapixels/12 mégapixels (ultra-large), batterie d’une capacité de 3 600 mAh

La série Galaxy Watch 5

Voici la liste des spécifications des Galaxy Watch 5 jusqu’à présent :

Galaxy Watch 5 :40 mm/44 mm

Galaxy Watch 5 Pro: 45 mm

Comme d’habitude, il y aura une période de « pré-réservation » après l’annonce des smartphones et des smartwatches. Les précommandes des Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 commenceront probablement immédiatement après l’événement Unpacked de cette après-midi et se poursuivront jusqu’au vendredi 26 août, date à laquelle Samsung est susceptible de sortir sa flotte de produits pour la fin de l’année.