Spotify vous permet enfin de séparer votre musique et vos podcasts

Spotify donne un coup de jeune à la page d’accueil de son application en créant des flux séparés pour la musique et les podcasts. La société de streaming audio a annoncé ces changements ce mardi, et la nouvelle fonctionnalité commence à être déployée pour les utilisateurs d’Android, l’application iOS devant la recevoir peu après.

La société explique que cela fait partie d’un effort pour vous donner plus de recommandations et de meilleures recommandations, mais cela répond également à une critique commune de l’expérience Spotify : avec tous les types d’audio mélangés dans l’application, il peut parfois être difficile de s’y retrouver.

La page d’accueil remaniée comportera deux onglets distincts dans le coin supérieur gauche de l’écran, intitulés « Musique » et « Podcasts et émissions ».

En cliquant sur l’onglet Musique, vous accéderez directement à la musique que vous avez écoutée et vous recevrez des recommandations de listes de lecture et d’artistes en fonction des genres que vous entendez le plus. L’onglet « Podcasts et émissions » vous montrera immédiatement les derniers épisodes de vos podcasts préférés et vous suggérera de nouveaux podcasts.

Pour ceux qui utilisent Spotify pour écouter des podcasts plus que de la musique, vous pourrez lire le synopsis des derniers épisodes qui s’affichent dès que vous cliquez sur l’onglet Podcasts et émissions. Vous pouvez également enregistrer les épisodes dans Vos épisodes et commencer à les écouter sans quitter la page.

Enfin une interface plus propre

Cette nouvelle fonctionnalité a été créée dans le but de proposer davantage de recommandations aux auditeurs, mais aussi pour désencombrer l’espace où la musique et les podcasts sont regroupés au même endroit. La page Bibliothèque a la même idée de séparer la musique et les podcasts, mais elle comporte quelques onglets supplémentaires — comme Listes de lecture, Artistes, Albums et Téléchargés — qui peuvent rendre encore plus difficile la recherche du contenu que vous voulez écouter en ce moment. On ne sait pas si les onglets de la page d’accueil nous épargneront des tapotements supplémentaires, mais il est agréable de voir que l’application est un peu plus organisée.

Une partie du plan de Spotify pour dominer l’audio a été d’apporter tout — de la musique aux livres, des podcasts à l’audio en direct — dans un seul endroit. C’est un problème d’interface délicat, que la société n’a pas toujours réussi à résoudre. Dans ce cas, il semble que donner aux choses leur propre espace est la bonne décision.