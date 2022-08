Les documents marketing de la Galaxy Watch 5 révèlent de nouvelles fonctionnalités

Nous pouvons également en déduire que les Galaxy Watch 5 et 5 Pro seront livrées avec un meilleur suivi du sommeil, et peut-être de nouvelles fonctionnalités autour de cette fonctionnalité.

Samsung semble vraiment vouloir mettre l’accent sur l’autonomie et la charge avec la nouvelle génération de Galaxy Watch , à en juger par la récente fuite concernant la Galaxy Watch 5 Pro et sa prétendue autonomie considérablement accrue.

Samsung va annoncer la Galaxy Watch 5 et la Galaxy Watch 5 Pro plus tard dans la journée, lors de son événement annuel Galaxy Unpacked. Cependant, cela ne signifie pas que les fuites vont s’arrêter, comme nous pouvons clairement le voir dans la publication de Snoopy Tech.