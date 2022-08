Les jeux de la Xbox Series S sont sur le point de bénéficier d’une augmentation des performances

Entre les mises à jour continues du firmware et le plan familial Xbox Game Pass — enfin confirmé par Xbox — vous pouvez passer à la console de la génération actuelle et économiser un paquet. Sans pour autant avoir l’impression de bénéficier d’une expérience allégée.

Il ne s’agit pas d’un problème de puissance du processeur ou du GPU. Ce sont les contraintes de mémoire qui sont en cause. C’est la raison pour laquelle certains joueurs ont pu remarquer une disparité entre les jeux tiers et les jeux originaux sur la Xbox Series S par le passé — ce qui a déclenché les commentaires de Digital Foundry pour commencer.

Les jeux de la Xbox Series S vont bénéficier d’un coup de pouce grâce à l’augmentation de la mémoire disponible pour la console de Microsoft. La petite, mais puissante Xbox Series S est une excellente option si vous ne voulez pas vous ruiner dans une Xbox Series X pour le moment. Elle n’est peut-être pas aussi puissante, mais avec le déploiement du Xbox Cloud Gaming, les spécifications matérielles ne font plus tout. Et maintenant, la mise à jour de juin du kit de développement de jeux (GDK) de Microsoft donne à la console une augmentation des performances bien nécessaire.