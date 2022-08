Les boîtiers des AirPods pourraient prendre en charge l’USB-C

L’époque du connecteur Lightning propriétaire pourrait bien être révolue — en fait, nous sommes peut-être en train de compter les mois avant qu’Apple ne se débarrasse de cette ancienne technologie. Même si les appareils et les accessoires qui l’utilisent continueront d’être pris en charge pendant des années, Apple va abandonner le connecteur Lightning au profit d’une technologie plus standard. Cela fait des années que l’on parle de cette technologie, mais les récents développements juridiques pourraient avoir accéléré cette migration.

Les AirPods d’Apple, toutes versions confondues, pourraient être dotés d’étuis de chargement USB-C en 2023. Ming-Chi Kuo, un analyste réputé et un lanceur de rumeurs généralement fiable, a tweeté mardi qu’il s’attendait à ce que « Apple lance des étuis de chargement USB-C pour tous les modèles AirPods en 2023 ».

Si cette information est authentique, c’est une surprise, car la plupart des rumeurs indiquent qu’il n’y aura pas de nouveaux AirPods avec des étuis de charge l’année prochaine.

I predict Apple will launch USB-C-capable charging cases for all AirPods models in 2023. However, the charging case of the new AirPods Pro 2 launched in 2H22 may still support Lightning.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 9, 2022