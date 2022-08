Pour ses 15 ans, OneDrive s’offre un nouveau design et de nouvelles fonctionnalités

Microsoft marque le 15e anniversaire de OneDrive avec une nouvelle page d’accueil, appelée OneDrive Home, qui devrait vous permettre de garder plus facilement un œil sur votre travail. OneDrive a beaucoup évolué depuis son lancement sous le nom de Windows Live Folders en 2007, mais il est maintenant devenu le composant central de toutes les activités de partage de fichiers dans Microsoft 365.

« Nous avons repensé l’expérience OneDrive Home pour vous aider à reprendre facilement votre travail et à rattraper ce que vous avez manqué pendant votre absence. Bientôt, OneDrive fera apparaître vos fichiers les plus pertinents et dressera la liste de vos fichiers les plus récents avec toutes les mises à jour d’activité, afin que vous puissiez tout voir d’un seul coup d’œil et établir rapidement des priorités pour commencer à travailler », a expliqué Seth Patton, directeur général de Microsoft 365.

Désormais, au lieu d’arriver sur l’onglet Mes fichiers lorsque vous ouvrez OneDrive pour la première fois, vous vous retrouverez sur la nouvelle page d’accueil qui ressemble au tableau de bord de la version en ligne d’Office.

Comme l’application Web d’Office, la page d’accueil de OneDrive contient une liste de vos fichiers, organisée en fonction de la date à laquelle vous y avez accédé. Au-dessus de la liste se trouvent des filtres qui vous permettent de trier vos documents par types de fichiers Word, Excel, PowerPoint et PDF.

Disponible prochainement

Il y a également une nouvelle colonne « Activité » à droite du champ de fichier « Propriétaire » qui vous indique quand quelqu’un laisse un commentaire, mentionne (@) un autre utilisateur, ou vous assigne une tâche dans un document partagé. Sur le côté gauche de la vue Accueil, Microsoft ajoute une nouvelle section Accès rapide, où (comme sous Windows) vous pouvez trouver et épingler vos espaces les plus fréquemment utilisés.

Malheureusement, ces changements ne sont pas visibles pour le moment. En effet, Microsoft précise que OneDrive Home sera disponible dans « les mois à venir ». Quoi qu’il en soit, une fois déployée, la nouvelle page d’accueil de OneDrive pourrait servir de hub central qui devrait vous aider à rester organisé tout en collaborant à distance.