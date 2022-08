Apple vous apprend à prendre des photos et des vidéos mémorables avec l’iPhone

Apple a récemment publié deux vidéos pour vous aider à en savoir plus sur les capacités d’enregistrement vidéo et de traitement d’images de votre iPhone. La première vidéo est intitulée « Comment réaliser un montage vidéo en mode Cinématique sur iPhone avec Arielle Bobb-Willis », ce qui est assez explicite. Le mode Cinématique n’est disponible que sur la gamme iPhone 13, mais il sera sûrement proposé sur la prochaine série d’iPhone 14.

Le mode Cinématique permet aux utilisateurs de faire quelque chose que l’on voit souvent au cinéma et à la télévision : il permet de changer la mise au point d’un sujet à un autre. La vidéo met en vedette la photographe de portraits Arielle Bobb-Willis et est animée par Jahmyra, la créatrice de Today chez Apple. La vidéo a été filmée dans et autour de l’Apple Tower à Los Angeles.

Comme l’indique la vidéo, les utilisateurs peuvent modifier la mise au point en mode Cinématique en touchant simplement l’écran sur la partie de la scène vers laquelle ils souhaitent déplacer la mise au point. Le sujet précédemment mis au point devient flou et le nouveau sujet devient net et clair. Une fois qu’ils ont tourné suffisamment de séquences, Bobb-Willis et Jahmyra sont retournés à l’Apple Store pour monter la vidéo, ce qu’ils ont fait sur l’appareil à l’aide de l’application Clips, incluse par défaut dans iOS. Si vous regardez la vidéo jusqu’à la fin, vous pouvez voir comment leurs montages ont été réalisés.

Avant de passer à la deuxième vidéo, je dois vous dire que Today chez Apple est un programme gratuit qui est programmé dans les Apple Stores. Tout comme les vidéos de cet article, vous pouvez apprendre à maîtriser votre iPhone, iPad ou Mac. Apprenez de nouvelles techniques pour améliorer vos capacités en tant que photographe (y compris les vidéos), musicien, artiste et designer, et développeur d’applications.

Vous pouvez voir les sessions qui auront lieu dans l’Apple Store le plus proche de chez vous et tout savoir sur le programme Today at Apple en cliquant sur ce lien.

Comprendre la lumière

La deuxième vidéo s’intitule « Comment photographier et éditer une lumière d’été dramatique sur l’iPhone » et, comme la première vidéo, le titre est explicite. Le photographe qui donne les cours est Eddy Chen, assisté par les créatifs Jahmyra (une fois de plus) et David. La lumière de l’été offre la possibilité de prendre des photos avec un éclairage spectaculaire. En suivant les conseils de cette vidéo, vous pouvez rendre vos photos plus attrayantes.

Cette fois, le lieu de tournage est au Apple Antara à Mexico. Le photographe professionnel Eddy a fait une belle déclaration. Il dit : « Tout ce dont vous avez besoin pour une grande photo est juste à l’extérieur. Il suffit de faire attention à la façon dont la lumière change l’apparence des choses pendant la journée ». Il dit aussi qu’il aime prendre des photos lorsque la lumière est faible, car les ombres créent des formes intéressantes.

Jahmyra nous montre une technique qui pourrait créer des ombres intéressantes sur vos photos. Appuyez sur l’écran de l’iPhone avec l’application Appareil photo ouverte, puis appuyez à nouveau sur l’écran pour faire apparaître une icône représentant le soleil. En touchant l’icône et en la faisant glisser vers le bas sur le curseur qui apparaît, vous diminuerez l’exposition et améliorerez les ombres sur vos photos.

Eddy, le photographe professionnel, explique que pour prendre des photos spectaculaires en utilisant les ombres des gens, il commence par trouver un arrière-plan attrayant, compose la photo et attend que quelqu’un passe par là. Pour composer la photo, il modifie les paramètres de contraste, de chaleur et de saturation.

La vidéo montre également comment prendre des photos pendant l’heure dorée. Il s’agit de la dernière heure avant le coucher du soleil et de la première heure après son lever. Les photographes affirment que cette heure leur offre la lumière parfaite pour prendre de superbes photos. L’une des astuces mentionnées dans la vidéo consiste à tourner le visage de votre sujet vers la lumière pour obtenir des portraits plus spectaculaires. Il est également recommandé d’utiliser le mode Portrait pendant l’heure dorée en raison de l’effet bokeh qui permet de garder le sujet net et l’arrière-plan flou. La vidéo vous montre également comment intensifier le flou.

D’autres paramètres tels que le point noir, la luminosité et les ombres sont ajustés pour améliorer le contraste de l’image et la rendre plus spectaculaire. En parlant d’effet dramatique, la nuit, vous pouvez prendre des photos qui se démarquent grâce aux lampadaires et aux lumières allumées par les magasins et les restaurants. Le mode nuit vous permet de capturer ces images à faible luminosité.

Lorsque vous prenez des photos avec votre iPhone, vous pouvez simplement appuyer sur l’obturateur pour obtenir la photo. Vous pouvez également modifier les réglages pour améliorer les résultats. Si vous vous intéressez sérieusement à la photographie, vous voudrez peut-être voir quelles sessions « Today at Apple » sont prévues dans votre Apple Store.